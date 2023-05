Quentin Tarantino: 'Ecco perché il cinema è meglio della televisione'

Quentin Tarantino ha appena spiegato il motivo per cui, a suo modo di vedere, il cinema è assolutamente 'superiore alla televisione'.

La televisione potrà mai raggiungere le stesse vette del cinema? Quentin Tarantino ha fornito la sua risposta a questa domanda durante una recente intervista rilasciata a Deadline: il regista ha espresso sue opinioni sul confronto tra il cinema e la televisione, spiegando perché crede che la settima arte sia di gran lunga superiore.

Secondo il famoso regista, il cinema offre un'esperienza unica e immersiva che la televisione non potrà mai replicare; durante l'intervista, Tarantino sottolinea anche che il cinema è un'arte visiva che sfrutta appieno il grande schermo e l'ambiente cinematografico, creando un impatto emotivo più intenso per lo spettatore.

Quentin Tarantino sorride al pubblico della masterclass alla Festa di Roma 2021

"Non sto affilando la mia ascia per attaccare la televisione, va bene? Non ho assolutamente niente contro la televisione, ma tutti oggi guardano tutti questi show e sono solo delle soap opera. Può essere molto divertente mentre lo guardi, ma alla fine è tutta una soap opera", ha spiegato il cineasta.

"Impari a conoscere un gruppo di personaggi, in un certo senso conosci tutti i loro retroscena, e poi li guardi combattere o unirsi. Ed è solo una telenovela. È molto coinvolgente mentre lo guardi. Ma quando finisce, tre settimane dopo aver visto l'ultimo episodio, di solito non provo le stesse sensazioni che provo dopo aver visto un buon film. Eppure, quando lo guardo, è avvincente", ha concluso Quentin Tarantino.