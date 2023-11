Quentin Tarantino: il suo cinema riapre con la proiezione di True Romance e Thanksgiving dell'amico Eli Roth

Il cinema Vista Theatre di Los Feliz, acquistato da Quentin Tarantino nel 2021, è finalmente pronto a svelare la sua ristrutturazione con una proiezione speciale che si terrà nella giornata di sabato 11 novembre 2023, nell'anniversario di True Romance (in Italia Una vita al massimo), con Tarantino stesso come ospite. La programmazione regolare del cinema inizierà poi il 17 novembre con Thanksgiving, nuovo film di Eli Roth, in 35 mm, seguita da Napoleon di Ridley Scott in 70 mm a partire dal 22 novembre.

"Quentin ha sostanzialmente mantenuto l'auditorium: è intatto, è stato ristrutturato ed è ancora nuovo e bello, ma l'auditorium nel suo complesso è in condizioni intatte", ha affermato il direttore operativo Lance Alspaugh. La riapertura del cinema centenario è un altro segno che gli spettatori di Los Angeles sono ansiosi di sostenere la programmazione di film classici e indipendenti, in particolare nei luoghi storici. Un altro esempio è l'Egyptian Theatre di Netflix a Hollywood, costruito oltre 100 anni fa, che ha avviato una ristrutturazione in collaborazione con l'American Cinematheque.

Vincent Vega (John Travolta) e Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) in Pulp Fiction

Siamo ancora nel regno delle voci, ma dopo Samuel L. Jackson, anche John Travolta potrebbe entrare a far parte del cast del decimo e ultimo film di Tarantino, The Movie Critic. A diffondere il rumor, al momento privo di conferma, è l'insider Jeff Sneider, il quale afferma che l'intero cast del film sarebbe già stato scelto, ma non è stato comunicato ufficialmente per via dello sciopero in corso.

The Movie Critic, che dovrebbe vedere protagonista Paul Walter Hauser (altra notizia tutta da confermare), potrebbe così rappresentare un gioioso canto del cigno per Quentin Tarantino, che potrebbe riunire sul set alcune icone del suo cinema. Si vocifera perfino di un possibile cameo di Bruce Willis, che potrebbe intervenire sul set nonostante la malattia che lo affligge.