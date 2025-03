Quentin Tarantino: gli ultimi aggiornamenti sul prossimo film del regista

L'iconico regista Quentin Tarantino ha dichiarato da tempo di avere intenzione di ritirarsi dalla regia dopo aver girato ben dieci film.

Inizialmente, il suo addio al cinema sarebbe dovuto avvenire con The Movie Critic, ma nel 2024 è stato rivelato che il cineasta di Pulp Fiction aveva cambiato idea, decidendo di abbandonare il progetto. Dopo mesi di silenzio, sono ora emersi nuovi dettagli sul suo atteso ultimo film.

Le ultime novità sull'ultimo film di Quentin Tarantino

Durante un recente episodio del podcast The Hot Mic, l'insider Jeff Sneider ha dichiarato che il prossimo film di Tarantino potrebbe entrare in produzione tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo.

Django & Django: Sergio Corbucci Unchained, Quentin Tarantino in una scena del documentario

Tuttavia, Sneider ha invitato alla cautela, sottolineando che i dettagli sono ancora incerti: "Non è chiaro se Tarantino stia rielaborando The Movie Critic o se stia sviluppando un progetto completamente inedito". Ha aggiunto: "Potrebbe trattarsi di qualcosa di diverso, non so esattamente cosa abbia in mente. Ma ho sentito che Quentin ha intenzione di tornare dietro la macchina da presa nei prossimi 12 mesi".

Nel gennaio 2025, parlando con Variety, Tarantino ha dichiarato di non avere fretta di girare il suo ultimo film: "Non sento l'urgenza di avviare subito la produzione. Faccio questo mestiere da 30 anni. Il mese prossimo mio figlio compirà cinque anni, mia figlia ha due anni e mezzo. Quando sono in America, scrivo; quando sono in Israele, sono un 'abba', che significa padre. Non voglio imbarcarmi in un progetto quando loro sono ancora troppo piccoli per comprenderlo. Mi piacerebbe che mio figlio fosse abbastanza grande per capire e conservare questo ricordo".

Sly: Quentin Tarantino in una scena del documentario

Tarantino ha inoltre rivelato di essere attualmente impegnato nella scrittura di un'opera teatrale. Se dovesse riscuotere successo, potrebbe valutarne un adattamento cinematografico, anche se non lo considera uno sviluppo scontato: "Se la pièce funzionerà, potrebbe diventare un film. Se invece sarà un fiasco, probabilmente no".