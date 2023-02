Quelle Notti: su Mediaset Infinity la storia della UEFA Champions League

In esclusiva su Mediaset Infinity il nuovo format originale per rivivere la magia della Uefa Champions League

Quelle Notti, il nuovo format originale che fa rivivere le notti uniche e indimenticabili della UEFA Champions League, è disponibile gratuitamente in esclusiva su Mediaset Infinity.

Quelle Notti è un viaggio a puntate per riaccendere la magia di serate indimenticabili delle squadre italiane in UEFA Champions League. Una finestra sulla storia, con ricordi indelebili riportati in vita grazie all'archivio di SportMediaset: telecronache originali, interviste esclusive e programmi dell'epoca. Alcune notti, anzi... Quelle Notti sono per sempre.

Si parte con Milan-Ajax dell'aprile 2003, quando i rossoneri di Carlo Ancelotti riuscirono a trasformare una stagione destinata all'oblio in uno storico trionfo celebrato nella notte di Manchester contro la Juventus.

Quelle Notti prosegue il suo viaggio con Real Madrid-Roma del 2002, in cui i campioni in carica si piegano al capolavoro di Francesco Totti e della sua squadra.

Arriva poi l'indimenticabile Triplete dell'Inter di Mourinho, che prima di affrontare il Bayern Monaco nella finalissima di Madrid, dovette fare i conti con il Barcellona e con il doppio confronto con il Chelsea: da quella notte di Londra, i nerazzurri infilarono una vittoria dopo l'altra fino al più grande trionfo dell'era Massimo Moratti.

Nel 2017 è la Juventus di Massimiliano Allegri a imporsi sul grande Barcellona del tridente Messi-Suarez-Neymar grazie soprattutto alle prodezze di un giovane Paulo Dybala.

E non finisce qui, perché il nuovo format di Mediaset Infinity accompagnerà tutte le fasi finali della UEFA Champions League, con altre imperdibili puntate. Qui trovate la clip di presentazione caricata su Mediaset Infinity.