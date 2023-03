Quelle brave ragazze 2: video e foto della quarta untata

Ieri 12 marzo su Sky e in streaming solo su Now, è andata in onda la quarta puntata di Quelle brave ragazze 2. Il road trip con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito. Le tre protagoniste si sono spostate da Fes a Ifrane, definita la 'Svizzera del Marocco'. Ecco alcuni video e foto del viaggio delle protagoniste guidate dal loro autista tuttofare Alessandro Livia a bordo dell'iconico e inconfondibile van.

Quelle brave ragazze 2: una scena del quarto episodio

MARA, SANDRA E MARISA SONO LE "TRE GRAZIE"...

Ormai Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito si sono perfettamente ambientate nella cultura e nelle tradizioni di Fes. Vestite con abiti tradizionali del Marocco si ritrovano per la colazione e

Quelle brave ragazze 2: una scena del quarto episodio

Sandra subito propone un nuovo soprannome per loro, "Le tre grazie": l'idea viene bocciata da Marisa, secondo cui il rischio di battute sul tema è dietro l'angolo... Per Sandra, neo 90enne, è invece il momento per fare un primissimo bilancio di questa esperienza, e soprattutto della nuova amicizia con Marisa.

LE BRAVE RAGAZZE E LE DANZE DEL MATRIMONIO MAROCCHINO

Quelle brave ragazze 2: una scena del quarto episodio

Le tre dive di "Quelle brave ragazze" continuano nell'esplorazione della cultura e delle tradizioni marocchine. Stavolta si ritrovano nel bel mezzo di un matrimonio di due giovani del luogo: vestite di tutto punto, si lasciano trascinare dalle musiche e dal ritmo della festa.

LA NUOVA MISSIONE CON LE SCIMMIE DEL MAROCCO

Quelle brave ragazze hanno una nuova missione da portare a termine: dare da mangiare alle scimmie che abitano una foresta di cedri nel cuore del Marocco. Mara Maionchi si rifiuta categoricamente, seguita da Sandra Milo. Marisa Laurito, invece, come sempre è la più intrepida delle tre: scende dal van e sfama le scimmie senza grosse preoccupazioni.

Quelle brave ragazze 2: una scena del quarto episodio

Immagini concesse da Sky. Quelle brave ragazze è in onda ogni domenica alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW.