Quelle brave ragazze 2: video e foto della sesta ed ultima puntata: L’uomo ideale per Sandra Milo

Ieri 26 marzo su Sky e in streaming solo su Now, è andata in onda la sesta puntata di Quelle brave ragazze 2. Il road trip con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito si è concluso con una nuova indimenticabile esperienza, il deserto marocchino. Ecco alcuni video e alcune foto dell'ultimo episodio

Quelle brave ragazze: una scena del finale della seconda edizione

L'AMORE DI MARA PER LA PASTA

Arrivate all'ultima tappa della loro avventura, le tre protagoniste, Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito, iniziano a sentire nostalgia di casa.

Quelle brave ragazze: una scena del finale della seconda edizione

Nel corso delle ultime ore in Marocco, le tre preparano assieme la loro cena e Mara può finalmente confessare cosa le è mancato di più in questo viaggio: la pasta.

L'UOMO IDEALE PER SANDRA MILO

Nelle lunghe ore trascorse a bordo del loro van leopardato rosa shocking, "Quelle brave ragazze" trovano sempre il modo di perdere tempo e tenersi compagnia.

Quelle brave ragazze: una scena del finale della seconda edizione

Nell'ultimo episodio - ieri su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand - Mara Maionchi e Marisa Laurito chiedono a Sandra Milo qual è il suo tipo ideale di uomo, e lei svela qualche suo piccolo trucco...

MARISA SALE SU UN CAMMELLO

Anche nell'ultimo episodio, Marisa Laurito si conferma la più coraggiosa tra le tre dive di "Quelle brave ragazze" (l'episodio conclusivo era ieri su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand).

Quelle brave ragazze: una scena del finale della seconda edizione

Nel deserto vicino a Marrakech, mentre Mara Maionchi e Sandra Milo sono comodamente sedute sotto una tenda occupatissime con la loro merenda, Marisa vive l'inedita ed entusiasmante emozione di salire su un cammello

"QUELLE BRAVE RAGAZZE" E LA CHIRURGIA ESTETICA

Le chiacchierate a colazione sono sempre il momento in cui "Quelle brave ragazze" si lasciano andare con confessioni segrete, con tematiche più leggere o con toni più scherzosi.

Quelle brave ragazze: una scena del finale della seconda edizione

Nel corso dell'ultimo episodio della loro avventura (ieri su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand), Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito parlano di bellezza e chirurgia plastica, e ognuna delle tre dice la sua

Quelle brave ragazze: una scena del finale della seconda edizione

Immagini concesse da Sky. Quelle brave ragazze è in onda ogni domenica alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW.