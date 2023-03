Quelle brave ragazze 2: video, foto della quinta puntata: la rissa durante un'esibizione di Finardi

Ieri 19 marzo su Sky e in streaming solo su Now, è andata in onda la quinta puntata di Quelle brave ragazze 2. Il road trip con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito. Le tre protagoniste sono andate verso Marrakech, la 'Las Vegas d'Africa'. Ecco alcuni video e foto del viaggio delle protagoniste guidate dal loro autista tuttofare Alessandro Livia a bordo dell'iconico e inconfondibile van.

Quelle brave ragazze: una scena del quinto episodio

MARA E LA RISSA DURANTE UN'ESIBIZIONE DI EUGENIO FINARDI

Quelle brave ragazze, nell'episodio di ieri, avevano una nuova missione: fare un selfie con un serpente nella piazza di Marrakech. Com'è ormai tradizione in questo viaggio, la più coraggiosa è Marisa Laurito, mentre Mara Maionchi e Sandra Milo sono più timorose. E in particolare, quando si parla di animali, da parte di Mara il no è sicuro: quando ha scoperto il tema della missione "mi sono alterata", confessa alle due amiche... ma nulla in confronto a quello che accadde anni fa, a Venezia, in occasione di una esibizione di Eugenio Finardi.

UN SELFIE CON IL SERPENTE: MARA DICE NO (A SUO MODO)

Una nuova missione attende le tre protagoniste a Marrakech devono farsi un selfie con l'animale più caratteristico della città marocchina, il serpente. Nessuna sorpresa: Mara Maionchi non ama gli animali e si rifiuta categoricamente di farlo (sempre con i suoi modi, certo), seguita da una più serafica Sandra Milo, mentre Marisa Laurito si conferma la più intraprendente e va a scattarsi la foto con il serpente, seppur con molte perplessità. Le altre due brave ragazze ne approfittano per fare un giro più rilassante...

MARISA SA ANCHE CAMBIARE LE GOMME

Sulla strada per Marrakech, nel nuovo appuntamento di Quelle brave ragazze, Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito continuano a chiacchierare e a tenersi compagnia finché arriva l'imprevisto: il loro iconico van maculato rosa shocking si ferma perché la gomma di una ruota è forata. L'autista tuttofare Alessandro Livi si dimostra in realtà non particolarmente scaltro nel cambio della gomma, così corre in suo soccorso la sorprendente e pragmaticissima Marisa.

Immagini concesse da Sky. Quelle brave ragazze è in onda ogni domenica alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW.