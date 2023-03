Quelle Brave Ragazze 2, stasera ultima tappa con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito

Stasera su Sky Uno e in streaming su NOW ultima tappa per Quelle brave ragazze 2, il road show con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito.

Stasera 26 marzo su Sky Uno e in streaming su NOW alle 21:15 ultima tappa per Quelle brave ragazze 2. Il road trip con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito si conclude con una riflessione su quest'avventura che termina con una nuova indimenticabile esperienza, il deserto marocchino.

Un'avventura lunga migliaia di chilometri, giorni e giorni in giro tra Montecarlo, Provenza e poi Marocco ma soprattutto una nuova e solidissima amicizia che si è consolidata durante l'immersione tra culture affascinanti e tradizioni insolite e lontane. Ora arriva all'ultima tappa il viaggio di Quelle brave ragazze, le tre ragazze incredibili Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito affrontano le loro ultimissime missioni.

Nel sesto ed ultimo episodio dello show Sky Original realizzato da Blu Yazmine, Mara Sandra e Marisa saranno ancora a Marrakech e qui riceveranno la prima missione della giornata, che avrà a che fare con una delle attività che più le ha fatte divertire: lo shopping nei suq.

Nell'episodio conclusivo di stasera le ragazze non potranno che tracciare un bilancio del loro viaggio lontano dall'Italia, ma non prima di aver vissuto una nuova indimenticabile esperienza: il deserto marocchino. Un luogo magico, che ai loro occhi sembrerà immenso, spaventoso e affascinante, ricco di sorprese ma anche di insidie: la loro dodicesima e ultima missione le porterà a dormire in tenda, proprio come fa la popolazione locale, per vivere appieno le usanze e le abitudini della gente del posto. Un ultimo, faticoso e suggestivo obiettivo, ma anche un'altra occasione per godere appieno di tutta la magia di un posto incredibile, vissuto in compagnia delle nuove amiche del cuore: cosa potranno portare con sé, in Italia, le "brave ragazze"?