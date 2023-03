Quelle brave ragazze 2: stasera la quinta tappa con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito

Stasera su Sky Uno e in streaming su NOW quinta tappa per Quelle brave ragazze 2, il road show con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito.

Stasera 19 marzo su Sky Uno e in streaming su NOW alle 21:15 quinta tappa per Quelle brave ragazze 2. Il road trip con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito continua. Le tre protagoniste si spostano in direzione Marrakech, la 'Las Vegas d'Africa'.

Dopo una notte indimenticabile di danze, musiche e pietanze locali con i nuovi amici incontrati nel villaggio berbero, Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito si preparano per la prossima avventura. Con le valigie nuovamente chiuse, il trio si dirige verso la 'Las Vegas d'Africa', la città più conosciuta all'estero e ambita dai turisti di tutto il mondo. La destinazione è Marrakech, dove una nuova casa stupenda con piscina e giardino invidiabili e un arredamento lussuosissimo le attende. Tuttavia, non tutto sarà facile per le ragazze, poiché dovranno affrontare alcune missioni che potrebbero metterle a dura prova.

Nel quinto episodio dello show Sky Original realizzato da Blu Yazmine, le ragazze - sempre accompagnate dall'autista tuttofare, e ormai amico fidato, Alessandro Livi, a bordo ovviamente dell'iconico van rosa leopardato - Mara Sandra e Marisa saranno chiamate, dallo squillo del tablet, a raggiungere obiettivi impensabili che coinvolgeranno anche degli animali, e anche stavolta Mara non ne sarà particolarmente contenta.

Ma nel loro tour, ci saranno anche momenti di svago e divertimento tutto al femminile, come la visita ai Giardini della Koutoubia e il pranzo nell'incantevole ristorate dei Giardini Majorelle, oppure l'incontro con un gruppo di ballerine di una danza tipica marocchina che le farà diventare 'dancing queen' di una serata in pieno stile Marrakech: come se la caveranno le "brave ragazze"? Riusciranno a far colpo sulla popolazione marocchina con le loro doti da ballerine?