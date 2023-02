Quelle brave ragazze 2: Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito verso la Provenza, stasera su Sky Uno

Stasera su Sky Uno e in streaming su NOW seconda tappa per Quelle brave ragazze 2, il road show con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito.

Stasera 26 febbraio su Sky Uno e in streaming su NOW alle 21:15 seconda tappa per Quelle brave ragazze 2. Il road trip di Mara Maionchi e Sandra Milo e Marisa Laurito continua, le tre protagoniste si rimettono in viaggio direzione Provenza e Marsiglia. Sempre a bordo del van più eccentrico che ci sia, le ragazze vanno alla scoperta di Saint-Paul de Vence e della città del sud della Francia: riusciranno a superare tutte le missioni che le attendono?

In questo nuovo episodio le "brave ragazze" partono alla volta della loro prossima destinazione, la Provenza. Dopo un'immancabile colazione con i classici croissant francesi accompagnati da un tocco di napoletanità apportato da Marisa, è il momento di salutare la chic Montecarlo e partire, in direzione Saint-Paul de Vence. Dopo un viaggio in van scandito dai racconti e dagli aneddoti di vita, le ragazze si immergeranno nei colori e nei profumi del meraviglioso antichissimo borgo, un piccolo villaggio medievale arroccato su un promontorio alle spalle di Cagne-sur-Mer, in Costa Azzurra: qui, tra le passeggiate nei vicoli suggestivi e ricchi di storia, non mancheranno esperienze di degustazione molto raffinate o esilaranti sfide sportive al campo di petanque, dove alcuni campioni locali le sfideranno in una partita "all'ultima boccia". Qui trovate l'intervista alle tre protagoniste.

Quelle brave ragazze 2, foto e video della prima puntata del road trip con il trio Maionchi, Milo e Laurito

Ben presto, però, Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito dovranno risalire sull'iper-riconoscibile van maculato rosa shocking - guidato dall'autista tuttofare Alessandro Livi - e affrontare un nuovo lungo spostamento. Nel nuovo episodio dello show Sky Original realizzato da Blu Yazmine, Quelle brave ragazze andranno a Marsiglia, città colorata e suggestiva, dove potranno prima conoscere i mille lati nascosti della città, poi darsi da fare nella preparazione di un piatto di pesce tipico della tradizione locale, e infine lasciarsi andare a una serata di divertimento nei vicoli della città, piena di nuove amicizie e danze scatenate. Riusciranno, tra una chiacchiera e un momento più divertente, a superare tutte le missioni che il tablet assegnerà loro?