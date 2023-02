Quelle brave ragazze 2, foto e video della prima puntata del road trip con il trio Maionchi, Milo e Laurito

Ieri 19 febbraio su Sky e in streaming solo su Now, è andata in onda la prima puntata di puntata di Quelle brave ragazze 2. Il road trip con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito. Ecco alcuni video e alcune foto della prima trappa delle tre protagoniste guidate dal loro autista tuttofare Alessandro Livia a bordo dell'iconico e inconfondibile van maculato rosa shocking.

In auto, tra una battuta e un aneddoto, Quelle brave ragazze trascorrono il tempo chiacchierando e scherzando. Mentre il van maculato rosa shocking prosegue il suo percorso verso la Francia, la new entry del viaggio Marisa Laurito legge alle sue nuove amiche Mara Maionchi e Sandra Milo qualche curiosità sul Paese transalpino, "ancora considerato la culla del pensiero filosofico occidentale e delle scienze moderne" e ricchissimo di prelibatezze enogastronomiche. Per ambientarsi facilmente in Francia, legge Marisa, "è fondamentale pronunciare correttamente la famosa 'r'".

Quelle brave ragazze: il viaggio "spericolato" di Laurito, Milo e Maionchi

Per lei, da sempre iconica con la sua inconfondibile "r", questo può essere un problema... ma soprattutto è lo spunto per raccontare il metodo bizzarro (forse troppo bizzarro...) che un logopedista le aveva consigliato per pronunciarla al meglio.

Le tre protagoniste di Quelle brave ragazze hanno preso già tanti mezzi di trasporto diversi: il van maculato rosa shocking su cui hanno viaggiato per centinaia di chilometri da Milano a Montecarlo, quindi l'elicottero in volo sul Principato, infine il motoscafo nelle acque davanti ai palazzi reali.

Una volta salite proprio sull'imbarcazione Marisa Laurito, new entry dello show, non si è fatta intimorire e ha preso il comando della barca: "Ho la patente nautica!", ha urlato. Le due amiche a bordo con lei provavano emozioni diverse: Mara Maionchi ha sfoggiato uno spirito avventuriero quasi imprevisto e sembrava apprezzare la guida di Marisa - che al timone ostentava totale sicurezza - mentre Sandra Milo appariva decisamente più intimorita e la invitava a mantenere la calma...