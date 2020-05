Quel che resta del giorno: stasera in TV su La7 il film con Anthony Hopkins

Va in onda stasera su La7 alle 21:15 Quel che resta del giorno, film diretto da James Ivory con protagonisti Anthony Hopkins ed Emma Thompson.

Appuntamento con il grande cinema stasera su La7, dalle 21:15: Quel che resta del giorno, diretto da James Ivory con protagonisti Anthony Hopkins ed Emma Thompson, è il film scelto per accompagnare gli spettatori in questo sabato sera.

Tratto dal romanzo omonimo dello scrittore britannico d'origine giapponese Kazuo Ishiguro, premio Nobel per la letteratura nel 2017, Quel che resta del giorno è il racconto che il protagonista, il maggiordomo Mr. James Stevens (Anthony Hopkins), fa, tirando le somme della propria vita in un momento di pausa concesso dal nuovo proprietario della Darlington House. Durante il viaggio intrapreso per raggiungere Miss Kenton (Emma Thompson), Stevens ripensa al fatto che l'assoluta dedizione al lavoro gli ha impedito un'autonomia intellettuale e l'ha spinto a rinunciare all'amore.

Diretto nel 1993 da James Ivory, il film ha ottenuto ben 8 nomination ai premi Oscar e 4 ai Golden Globe, ma è stato anche molto sfortunato perchè non è riuscito a conquistare neppure una statuetta.