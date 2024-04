Queer: Trent Reznor e Atticus Ross realizzeranno la colonna sonora del prossimo film di Luca Guadagnino

Il duo di compositori ha precedentemente realizzato la colonna sonora di molti film di David Fincher tra cui Gone Girl e The Social Network.

I due premi Oscar Atticus Ross e Trent Reznor realizzeranno la colonna sono di Queer di Luca Guadagnino. Il film è attualmente previsto per il lancio autunnale, forse a Venezia.

Basato sul controverso romanzo omonimo di William S. Burroughs, Queer ha terminato la produzione lo scorso luglio e da allora è in fase di post-produzione. Il film è interpretato da Daniel Craig, Drew Starkey, Jason Schwartzman e Lesley Manville.

Il duo di compositori

Ross e Reznor sono i compositori cinematografici più acclamati dell'ultimo decennio, e questo grazie alla loro prolifica collaborazione con David Fincher in ben cinque film: The Social Network, L'amore bugiardo - Gone Girl, Millennium - Uomini che odiano le donne, Mank e il recente The Killer.

Il duo musicale è stato impegnato senza sosta sin dalla colonna sonora di The Social Network del 2010. I due hanno anche lavorato a progetti come Waves, Patriots Day, Mid90s, Watchmen, Empire of Light, Soul e realizzeranno la colonna sonora di Challengers dello stesso Guadagnino.