Queer, Luca Guadagnino: "La censura in Turchia è un atto ottuso"

Nonostante il suo ultimo film sia stato censurato in Turchia, Luca Guadagnino non si dà per vinto sul potere del cinema. Dopo che una proiezione di Queer è stata vietata a Istanbul all'inizio di questo mese, il regista candidato all'Oscar ha indirizzato ardentemente la questione durante il Marrakech International Film Festival, dove presiede la giuria di quest'anno.

La risposta di Guadagnino

"Hanno vietato il film perché dicevano che creava disordine sociale", ha detto Guadagnino in conferenza stampa, secondo quanto riportato dall'Agence France Presse.

"Spero davvero che credano che la forma del film porti alla possibilità di un collasso sociale. Perché questo significa che la mia fede nel potere del cinema è vera e non è un'illusione. Mi chiedo se abbiano visto il film o se lo stiano giudicando solo per il contorno o, diciamo, per la stupidità faceta di qualche giornalista che si concentra su James Bond che diventa gay", ha riflettuto il regista. Il regista di Chiamami col tuo nome ha poi aggiunto: "È una censura ottusa, soprattutto in questo mondo in cui è possibile scaricare il film".

La piattaforma di streaming ha cancellato il Mubi Fest Istanbul all'ultimo minuto, dopo che il governatore della città ha vietato la proiezione del film. "Qualche ora prima dell'inizio del Mubi Fest Istanbul 2024, che ha richiesto mesi di preparazione ed è stato esaurito da giorni, abbiamo appreso con rammarico che la proiezione di Queer, che faceva parte del programma del festival e che era anche il film di apertura, è stata vietata.[...] Crediamo che questo divieto sia un intervento che limita l'arte e la libertà di espressione... Questo divieto non toglie solo un film ma anche il significato e lo scopo dell'intero festival. Mubi vuole assumere la posizione che il nostro pubblico si aspetta da noi e ci dispiace informarvi che abbiamo preso la decisione di cancellare l'intero Mubi Fest Istanbul", ha condiviso Mubi Turchia in un comunicato.

Tratto dal romanzo semi-autobiografico di William Burroughs, è ambientato a Città del Messico negli anni '40 e segue William Lee (Craig), un espatriato americano che vive per lo più in isolamento tra gli studenti universitari americani e i proprietari di bar. L'uomo si infatua di un militare della Marina americana congedato, Eugene Allerton (Starkey), un tossicodipendente che alla fine si lega a Lee dopo essere stato inizialmente indifferente alle sue avances. Jason Schwartzman, Lesley Manville e Omar Apollo sono i co-protagonisti.