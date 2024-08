Queer: il nuovo film di Luca Guadagnino è stato acquistato dalla A24, ecco quando verrà distribuito nelle sale

Con un'altra importante vendita, proprio mentre la Mostra del Cinema di Venezia sta per iniziare, A24 si è aggiudicata i diritti di distribuzione negli Stati Uniti di Queer, il nuovo film di Luca Guadagnino con Daniel Craig, prima della sua anteprima mondiale.

A24 intende distribuire Queer nelle sale quest'anno, nell'ambito di una probabile corsa ai premi. Il film sarà inoltre presentato al TIFF e al NYFF nel corso dell'autunno. Non è stata fissata una data precisa di uscita nelle sale, ma il film dovrebbe debutterà nelle sale entro il 2024.

Guadagnino ha collaborato nuovamente con lo sceneggiatore di Challengers Justin Kuritzkes per l'adattamento dell'omonimo libro di William S. Burroughs.

I dettagli del titolo

Queer è interpretato da Daniel Craig, Drew Starkey, Lesley Manville, Jason Schwartzman, Andra Ursuta, Michael Borremans e David Lowery.

Queer: Daniel Craig in una scena

Il film è ambientato a Città del Messico negli anni Cinquanta e segue William Lee, un espatriato americano sulla soglia dei 40 anni, che conduce una vita solitaria in una piccola comunità americana. Tuttavia, l'arrivo in città di Eugene Allerton, un giovane studente, spinge William a stabilire finalmente un legame significativo con qualcuno.

Queer è stato prodotto da Fremantle, Fremantle North America, Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del Fremantle Group, e Luca Guadagnino per la sua Frenesy Film Company, in collaborazione con Cinecitta e Frame by Frame. Fremantle Group ha finanziato il film.

In data odierna Fremantle ha venduto i diritti statunitensi di un altro titolo in concorso a Venezia, appena un giorno prima della sua anteprima mondiale, Maria di Pablo Larraín con Angelina Jolie, approdato su Netflix.

"Queer è un lavoro d'amore e non potremmo essere più entusiasti del fatto che il nostro film abbia trovato una casa con uno studio audace, vitale e all'avanguardia come A24", hanno dichiarato Guadagnino e Craig in un comunicato congiunto. "È per noi un grande onore portare finalmente sullo schermo il leggendario romanzo di Burroughs per la prima volta, e proviamo un'immensa gratitudine ed eccitazione nel poterlo presentare insieme ai nostri preziosi collaboratori. Non potevamo chiedere partner migliori in questo viaggio".