Quattro Matrimoni, con Costantino Della Gherardesca del 6 novembre: chi sarà la sposa più agguerrita?

Stasera 6 novembre torna Quattro matrimoni, con Costantino della Gherardesca: le anticipazioni della puntata in onda su Sky Uno alle 21:15, e in streaming su NOW.

Nuovo appuntamento, stasera 6 novembre su Sky Uno alle 21:15, e in streaming su NOW, con Quattro matrimoni, con Costantino della Gherardesca. Quattro spose, tutte molto 'agguerrite', si sfidano per eleggere le nozze più belle.

Le principesse in difficoltà e il principe azzurro che arriva a salvarle esistono solo nelle favole, oggi le spose sono donne di una tempra diversa. Ciò che le accomuna è l'essere determinate nell'organizzazione delle proprie nozze, e se messe in sfida diventano agguerrite, competitive e battagliere. Tutto questo vale stavolta più che mai nel nuovo episodio di Quattro matrimoni, in arrivo su Sky e in streaming su NOW domenica 6 novembre, che mette in sfida proprio 4 spose 'agguerrite'. Spaziando tra campionesse del pattinaggio su pattini a rotelle fino a muscolose bodybuilder, Costantino Della Gherardesca avrà davanti a sé quattro spose che non si accontenteranno di partecipare. Perché sono disposte a tutto pur di raggiungere il loro unico obiettivo: vincere la puntata.

Le quattro nozze saranno come sempre giudicate senza freni dalle spose e commentate da Costantino con il suo classico ed irresistibile sarcasmo. Il meccanismo dell'iconico show Sky Original prodotto da Banijay Italia poi non cambia: le quattro spose parteciperanno l'una ai matrimoni delle altre per giudicare le quattro categorie di abito, cibo, location ed evento generalecon un voto da 0 a 10; seguite tutto il giorno dalle telecamere, dalle toccanti cerimonie fino ai festeggiamenti del ricevimento, le spose ospiti non guarderanno in faccia a nessuno nell'esprimere i loro giudizi più spietati. Alla fine di ogni giornata, dichiareranno una parte dei loro voti solo al pubblico.

A raccogliere i vari commenti delle spose come sempre Costantino che, da conduttore e arbitro del gioco, non si risparmierà in alcun modo nel formulare i giudizi più sarcastici e diretti, timbrati dal suo inconfondibile humour. Lo farà, come di consuetudine, seduto su un comodissimo divano dalla "sua" lussuosa villa sull'Appia Antica alle porte di Roma.

La spietata resa dei conti - anche in questo sesto episodio, atteso per domenica 6 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go - arriverà solo quando tutte le spose avranno detto sì. A questo punto saranno infatti chiamate a dichiarare pubblicamente i loro voti davanti a Costantino, motivandoli ed allo stesso tempo esponendosi a consuete critiche e recriminazioni. Coi loro voti si formerà una classifica parziale, che potrà essere ribaltata dal "bonus Della Gherardesca".

Come sempre, al termine del confronto finale Costantino e le spose attenderanno l'arrivo della limousine dai vetri oscurati, da dove scenderà solo uno lo sposo della vincitrice di puntata.