Quattro Matrimoni, con Costantino Della Gherardesca, anticipazioni del 20 novembre: il dress code delle nozze

Nuovo appuntamento, stasera 20 novembre su Sky Uno alle 21:15, e in streaming su NOW, con Quattro matrimoni, con Costantino della Gherardesca. Quattro spose hanno imposto un rigido dress code ai loro invitati. Ce n'è per tutti i gusti ma, come sempre, il bonus di Costantino può stravolgere tutto.

Fin dove possono spingersi le pretese di una sposa? Dalle posate del rinfresco, rigorosamente abbinate secondo uno stile preciso, alla scaletta del Dj, capace di soddisfare i gusti degli sposi (e degli invitati), dalla location fino agli addobbi. Ma l'elemento più difficile da prevedere per sé e per gli ospiti è il dress code, la cui scelta tocca tradizionalmente alla sposa. Terreno fertile per Costantino Della Gherardesca che dedica alle "impositrici di dress code" l'ultimo episodio di Quattro matrimoni, in arrivo su Sky e in streaming su NOW domenica 20 novembre.

Scarpe rosse o smoking? Stile vintage anni '50 o steampunk futurista? Ce n'è per tutti i gusti e per tutti i "giudizi": infatti le nozze saranno giudicate come sempre dalle spose e commentate da Costantino. Non cambia il meccanismo dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia: quattro spose, con un preciso dress code sull'invito, parteciperanno tutte ai matrimoni delle rispettive avversarie. Qui dovranno giudicare con un voto da 0 a 10 le quattro categorie abito, cibo, location ed evento generale. Seguite dalle telecamere della produzione, non mancheranno di commentare anche spietatamente le cerimonie delle altre; al termine di ogni giornata dichiareranno una parte dei loro voti solo al pubblico. Nel suo solito ruolo di arbitro del gioco, Costantino raccoglierà i commenti delle spose e commenterà ovviamente lui stesso i matrimoni dalla sua invidiabile villa alle porte di Roma, seduto su un comodissimo divano.

La resa dei conti arriverà anche stavolta - nell'episodio di domenica 20 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go - dopo che tutte e quattro le spose avranno partecipato ai rispettivi matrimoni delle avversarie. Dichiareranno pubblicamente i loro voti davanti a Costantino, tra critiche, giustificazioni e qualche pugnalata alle spalle: i loro voti formeranno una classifica parziale, che il "bonus Della Gherardesca" potrà stravolgere.

Al termine dell'ultimo confronto attenderanno in compagnia di Costantino l'arrivo della limousine dai vetri oscurati, dalla quale scenderà un solo marito; quello della sposa vincitrice di puntata.

Per la coppia di novelli sposi che si sarà aggiudicata la puntata, ci sarà in palio una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta di MSC Crociere.