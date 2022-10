Quattro Matrimoni, con Costantino Della Gherardesca del 23 ottobre: in sfida le spose della Generazione Zeta

Stasera 23 ottobre nuovo appuntamento con Quattro matrimoni, con Costantino della Gherardesca: le anticipazioni della puntata in onda su Sky Uno alle 21:15, e in streaming su NOW.

Nuovo appuntamento, stasera 23 ottobre su Sky Uno alle 21:15, con Quattro matrimoni, con Costantino della Gherardesca. Quattro spose della Generazione Z, giovanissime e già pronte a coronare il loro sogno d'amore, si fronteggiano per eleggere il matrimonio più bello, ma il bonus di Costantino può stravolgere tutto.

La Generazione Z è stata la prima a poter annunciare il proprio matrimonio via social: giovanissime e già convintissime del loro sogno d'amore, hanno le idee chiarissime su come organizzare la loro giornata speciale. È tra di loro, tra le figlie degli anni Novanta, che Costantino Della Gherardesca ha cercato le concorrenti del prossimo episodio di Quattro matrimoni - in arrivo su Sky e in streaming su NOW domenica 23 ottobre - che mette in sfida proprio 4 spose Generazione Z.

Hanno non più di 30 anni e sono pronte a celebrare il loro amore per tutta la vita: probabilmente già nell'adolescenza facevano piani su come organizzare questa giornata indimenticabile, e un attimo dopo eccole sfilare, tra amici e parenti, per raggiungere il proprio promesso sposo. Ed eccole qualche ora dopo, al centro della sala, celebrate da tutti gli invitati, per la festa più bella. Riusciranno a organizzare una cerimonia super romantica, tra fiori e confetti, o si concentreranno più sulla festa, tra open bar e pasti lucilliani?

Anche per loro non cambia il meccanismo dell'iconico show Sky Original prodotto da Banijay Italia: quattro spose, tutte Generazione Z, parteciperanno tutte l'una ai matrimoni delle altre. Qui dovranno giudicare con un voto da 0 a 10 le quattro categorie abito, cibo, location ed evento generale. Come sempre saranno seguite tutto il giorno durante le cerimonie dalle telecamere della produzione, che ruberanno loro i giudizi ed i commenti più spietati. Al termine di ogni giornata dichiareranno una parte dei loro voti solo al pubblico.

A Costantino, conduttore dallo humor inconfondibile, spetterà il ruolo di arbitro del gioco. Raccoglierà i commenti delle spose e non solo, commenterà lui stesso i matrimoni, come consuetudine oramai quasi "in smart working", ovvero da una splendida villa alle porte di Roma, seduto su un comodissimo divano, seguendo le immagini delle cerimonie e delle feste. Guardando le immagini, c'è da scommetterci non si risparmierà in alcun modo nel formulare i giudizi più sarcastici e diretti sulle giovanissime sposine Gen-Z, sui relativi neo-mariti e sui loro party.

Dopo che tutte e quattro le spose avranno partecipato ai rispettivi matrimoni delle avversarie arriverà la spietata resa dei conti - anche in questo quarto episodio, atteso per domenica 23 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Saranno infatti chiamate a dichiarare pubblicamente i loro voti davanti a Costantino, tra giustificazioni, critiche e recriminazioni. I loro voti serviranno a formare una classifica parziale, che potrà essere ribaltata dal bonus Della Gherardesca.

Solo dopo il confronto finale, Costantino e le spose attenderanno l'arrivo della lussuosa limousine dai vetri oscurati, da dove scenderà solo uno dei quattro mariti, quello della sposa vincitrice di puntata.

Per la coppia di novelli sposi che si sarà aggiudicata la puntata, ci sarà in palio una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta di MSC Crociere.