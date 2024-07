Quattro matrimoni, anticipazioni 7 luglio: Le spose e l'astrologia su Sky e in streaming su NOW

Quattro matrimoni torna stasera 7 luglio su Sky, e in streaming solo su Now. Anche nel corso della sesta puntata Costantino della Gherardesca accompagnerà gli spettatori nel giorno più importante nella vita delle quattro protagoniste: Maria, Marina Martina e Marina, e la loro passione per l'astrologia.

Le spose e le sfide della puntata del 7 luglio

Nell'organizzazione di un matrimonio, ogni dettaglio ha la sua importanza: è essenziale essere precisi, comprendere bene i propri desideri e svilupparli alla perfezione. Ogni sposa, con grande rigore, cerca di imprimere un tocco personale al grande giorno, qualcosa che rifletta la propria storia e personalità. E perché no, anche l'oroscopo: dato che ogni segno zodiacale ha caratteristiche specifiche, anche le cerimonie nuziali possono avere dettagli unici in base al segno della sposa.

Nel nuovo episodio di Quattro Matrimoni, Costantino Della Gherardesca mette a confronto non solo quattro spose dalle personalità diverse, ma anche quattro segni zodiacali: Capricorno, Acquario, Cancro e Ariete. Le spose hanno organizzato la propria cerimonia con precisione, seguendo le caratteristiche del proprio segno:

Maria , 42 anni, del Capricorno, che si sposa sulla spiaggia;

, 42 anni, del Capricorno, che si sposa sulla spiaggia; Martina , 36 anni, Acquario, e la sua cerimonia essenziale con dettagli rosa e fucsia;

, 36 anni, Acquario, e la sua cerimonia essenziale con dettagli rosa e fucsia; Marina , 33 anni, del segno del Cancro, che punta sulla raffinatezza;

, 33 anni, del segno del Cancro, che punta sulla raffinatezza; Marina, 30 anni, Ariete, che ha scelto un dress code sui colori pastello

Il format del programma rimane lo stesso: le quattro spose, attente all'astrologia, partecipano ai matrimoni delle altre e, al termine delle cerimonie, assegnano un voto da 0 a 10 per ciascuna delle quattro categorie - abito, cibo, location ed evento generale. Le spose non lesineranno sui giudizi più severi.Costantino, dal suo schermo, seguirà e commenterà le cerimonie fino alla resa dei conti finale, quando le spose si ritroveranno per rivelare e giustificare i loro voti, affrontando le critiche e le recriminazioni delle rivali.

Costantino della Gherardesca con le spose dello zodiaco

I voti determineranno una classifica che potrebbe essere ribaltata dal prestigioso bonus di Costantino, che assegnerà 10 punti a una sposa meritevole. Come di consueto una limousine coi vetri oscurati arriverà con a bordo lo sposo della sposa vincitrice. La coppia vincente si aggiudicherà una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta di MSC Crociere.