Quasi amici stasera su Canale: trama e cast del film francese

Stasera 11 maggio su Canale 5 va in onda il film Quasi amici: trama, cast, recensione e curiosità sul film francese.

Questa sera, 11 maggio, in prima serata, Canale 5 trasmette il film Quasi amici. La pellicola francese, diretta da Olivier Nakache ed Éric Toledano, è un mix perfetto di divertimento e commozione. La sceneggiatura è di Olivier Nakache e Éric Toledano. Trama, cast, recensione e curiosità del lungometraggio.

François Cluzet e Omar Sy protagonisti di Intouchables

Trama di Quasi amici

Dopo un incidente di parapendio che lo ha reso paraplegico, il ricco aristocratico Philippe assume Driss, ragazzo di periferia appena uscito dalla prigione, come badante personale. L'improbabile connubio genera altrettanto improbabili incontri tra Vivaldi e gli Earth Wind, dizione perfetta e slang di strada, completi eleganti e tute da ginnastica... Due universi opposti entrano in rotta di collisione, ma prima dello scontro finale troveranno un punto d'incontro che sfocerà in amicizia.

François Cluzet insieme a Omar Sy in una scena del film Intouchables

Curiosità sul film Quasi amici

Quasi amici è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 24 Febbraio 2012 distribuito da Medusa. Le riprese del film si sono svolte a Cabourg e Parigi, in Francia. La pellicola ha avuto remake americano intitolato Sempre amici diretto da Neil Burger con Kevin Hart e Nicole Kidman.

A marzo 2012 - con un incasso complessivo di quasi 10milioni di euro - Quasi amici diventa il film francese più visto di sempre in Italia, e riesce a superare il record de Il quinto elemento, che deteneva questo primato da ben quindici anni.

François Cluzet e Omar Sy si divertono sulla neve in una scena del film Intouchables

Nel film il personaggio di Driss si rivolge ad un vicino di casa di Philippe che ingombra il passaggio davanti all'ingresso della villa, con la sua auto dicendogli "Hey, Patrick Swayze...!"

Qui la nostra recensione di Quasi amici, Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

François Cluzet e Omar Sy nel film Intouchables

Quasi amici Interpreti e personaggi