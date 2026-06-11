Quarto Grado stasera su Rete 4: Chi ha ucciso Pierina Paganelli ?

Nuovo doppio appuntamento in prima serata su Retequattro con Quarto Grado. Il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi insieme ad Alessandra Viero andrà in onda non solo nel consueto spazio del venerdì, ma anche questa sera, giovedì 11 giugno, a partire dalle ore 21:25. I riflettori della trasmissione tornano ad accendersi sui grandi casi di cronaca nera che dividono l'opinione pubblica, tra colpi di scena giudiziari e misteri mai del tutto risolti.

I casi di Quarto Grado dell'11 giugno

Il piatto forte della puntata di domani sera sarà il clamoroso sviluppo sul delitto di Rimini. La Corte d'Assise ha infatti assolto Louis Dassilva, l'unico indagato per l'omicidio della 78enne Pierina Paganelli, colpita a morte nel garage del suo condominio.

Dopo ben sedici ore di Camera di Consiglio, i giudici hanno ribaltato l'impianto accusatorio. Dassilva, che si trovava in carcere dal 16 luglio 2024, è stato immediatamente scarcerato. I giornalisti di "Quarto Grado" analizzeranno le motivazioni a caldo, le reazioni della famiglia della vittima e cercheranno di rispondere alla domanda più importante: se non è stato lui, chi ha ucciso Pierina?

Spazio poi a uno dei casi più mediatici e discussi della cronaca italiana: il delitto di Garlasco. A distanza di anni dalla condanna definitiva di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi, il programma accenderà i riflettori sulle ultime novità e su eventuali nuovi dettagli legati a una vicenda che non smette di far discutere esperti e colpevolisti dopo l'intervista di venerdì scorso a Marco Poggi, fratello della vittima.

Gli esperti in studio

Come sempre, il racconto dei fatti sarà supportato dal confronto in studio. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero saranno accompagnati da un parterre di ospiti e storici opinionisti del programma: