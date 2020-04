Acrobazie in quarantena: un gruppo di stuntman crea un combattimento epico (VIDEO)

Alcuni stuntman professionisti hanno realizzato un video emozionante, con tutto ciò che avevano a portata di mano durante la quarantena, creando una scena di combattimento impressionante e convincente anche a distanza.

Attraverso le loro straordinarie performance e un lavoro di montaggio ottimale, gli stuntman, che fanno parte della scuola Campus Univers Cascades, hanno dimostrato le loro abilità anche lontani l'uno dall'altro creando una scena divertente e piena di adrenalina. Il video è diventato virale in poche ore. Un contenuto che mescola arte, creatività e capacità fisiche che queste persone hanno messo insieme ogni giorno nel loro lavoro, che non smettono di dimostrare anche in quarantena.

Insieme hanno dato pugni, calci, un calcio all'aria, un calcio a testa in giù puntando alla fotocamera, spesso cadendo sui mobili. Uno è stato visto anche cadere dalle scale. Inoltre, molti di loro hanno usato oggetti di scena per colpire gli avversari, tra cui una banana, carta igienica, un computer portatile, un cuscino, una camicia, una scopa, una padella e un cane.

Insomma, un video divertente e allo stesso tempo dimostrativo delle capacità di questi stuntman, che continuano ad allenarsi nonostante siano costretti alla quarantena come molti altri nel mondo.