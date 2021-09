Q-Force, su Netflix in streaming da oggi

Q-Force, la nuova serie animata con protagonisti LGBTQ+ e ambientata nel mondo dello spionaggio, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 2 settembre 2021 per tutti gli utenti abbonati!

Da oggi Steve Maryweather entrerà ufficialmente a far parte del catalogo Netflix assieme ai suoi compagni. La sinossi ufficiale fornita dalla piattaforma ci racconta: "Una superspia gay e il suo team LGBTQ+ un po' arrangiato lottano per provare il proprio valore all'agenzia che li ha sottovalutati. Oggi, West Hollywood... Domani, il mondo!". Nella serie l'agente Mary (nome in codice di Steve, doppiato dallo Sean Hayes di Will & Grace), agente modello dell'American Intelligence Agency (AIA), verrà relegato a missioni di poco conto dopo che farà coming out davanti ai propri colleghi.

Locandina di Q-Force

Non potendolo licenziare l'agenzia deciderà di mandarlo a West Hollywood, di certo non una delle mete più ambite per i servizi segreti. Qui Steve metterà su un team di altri operativi ritenuti dei disattati come l'esperto meccanico Deb (Wanda Sykes), una drag queen abile nei travestimenti, Twink (Matt Rogers), e l'hacker Stat (Patti Harrison). Insieme riceveranno una riluttante approvazione da parte dell'AIA e potranno andare in missione... a una condizione: dovranno accogliere nella loro squadra l'Agente Buck, che ovviamente è eterosessuale.

Q-Force è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.