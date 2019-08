Pyros: Reese Witherspoon star del film sci-fi prodotto per Netflix

Reese Witherspoon sarà la protagonista di Pyros, film sci-fi che verrà realizzato per Netflix e vedrà l'attrice premio Oscar impegnata anche nel team della produzione in collaborazione con Simon Kinberg.

Il lungometraggio è tratto dal racconto breve intitolato Tardy Man, scritto da Thomas Pierce che sarà coinvolto inoltre come sceneggiatore del progetto che è stato al centro di una dura lotta per ottenerne i diritti che ha visto coinvolti sei studios, tra cui anche Sony Pictures.

La storia originale su cui si basa Pyros, che avrà come star Reese Witherspoon, è stata pubblicata tra le pagine del magazine The New Yorker e segue un gruppo di persone a cui è stata fusa nella colonna vertebrale una tuta ignifuga indistruttibile. Il team entra in azione per conto di alcuni cittadini benestanti in caso di incendio e deve recuperare degli oggetti di valore senza avere la libertà di agire per altri scopi, anche se si trattasse di salvare delle vite umane. La protagonista decide di compiere un'eccezione alla regola, dando vita a delle conseguenze per tutti.

Reese sarà produttrice del film Pyros, con la sua partner Lauren Neustadter, tramite la sua Hello Sunshine, in collaborazione inoltre con la Genre Films di Audrey Chon.

L'attrice, che è stata recentemente protagonista della terza stagione di Big Little Lies, ritornerà inoltre prossimamente sugli schermi televisivi in occasione della nuova serie di Apple TV+ The Morning Show, di cui sarà una delle star accanto a Jennifer Aniston e a Steve Carell. Il progetto per il piccolo schermo racconterà il dietro le quinte di un programma di informazione che va in onda ogni mattina e lo staff dovrà affrontare problemi e cambiamenti personali e professionali.