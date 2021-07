Punti di svolta con Robin Roberts, su Disney+ in streaming da oggi

Punti di svolta con Robin Roberts, il nuovo show della conduttrice di Good Morning America, sbarca oggi su Disney Plus in streaming per tutti gli utenti abbonati.

In ogni episodio Robin Roberts, conduttrice di Good Morning America e ABC News, si siede con tre donne famose per condividere esperienze personali e toccanti. Durante lo show, le ospiti spesso invertono le parti, intervistandosi a vicenda o coinvolgendo la stessa Robin Roberts in conversazioni profonde e spesso divertenti che mostrano autenticità e vulnerabilità.

La giornalista presenterà le quattro puntate previste dal format di Punti di svolta con Robin Roberts, che già potete vedere su Disney+, che vedranno ospiti tantissime donne famose per alcune interviste che si trasformano naturalmente in chiacchierate tra vecchie amiche: vedremo sullo schermo Jamie Lee Curtis, Billie Jean King, Melissa Etheridge, Sofia Carson, Debbie Allen, Jenna Dewan, Sheila E., Mickey Guyton, Tig Notaro, Raven Symone, Josie Totah e Betsey Johnson.