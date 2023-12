Puff Daddy accusato di aver violentato una 17enne

Sean "Diddy" Combs, in arte Puff Daddy, è stato accusato di aver violentato una ragazza di 17 anni nel 2003; sarebbe la quarta accusa di violenza sessuale presentata contro il producer nelle ultime settimane.

La querelante, rimasta anonima, sostiene di essere stata trasportata su un jet privato dal Michigan allo studio di registrazione di Combs a New York, dove sarebbe stata violentata da tre persone, tra cui Combs e Harve Pierre, il presidente della Bad Boy Entertainment.

Secondo la denuncia, Combs e i suoi collaboratori l'avrebbero riempita di "abbondanti quantità" di droga e alcol e Combs l'avrebbe violentata sul lavandino del bagno mentre lei perdeva i sensi e avrebbe anche assistito allo stupro da parte di un terzo uomo.

Altre due donne hanno accusato il rapper nelle ultime settimane

La donna ha deciso di farsi avanti dopo aver letto di un'altra causa intentata il mese scorso da Casandra Ventura, la star dell'R&B nota come Cassie, che aveva accusato Combs di averla violentata e picchiata diverse volte nel corso degli anni. È venuta anche a conoscenza di un'altra causa in cui Pierre era stato accusato di aver adescato e aggredito sessualmente la sua ex assistente.

"Vedere altre due donne parlare coraggiosamente contro il signor Combs e il signor Pierre, rispettivamente, ha dato alla signora Doe la fiducia necessaria per raccontare anche la sua storia", si legge nella causa.

Combs ha rapidamente risolto la causa con Ventura, pur sostenendo la propria innocenza. Nelle scorse settimane è stato anche colpito da altre due cause per aggressione sessuale, negando anche queste accuse.

"Quando è troppo è troppo. Nelle ultime due settimane ho assistito in silenzio al tentativo di assassinare il mio personaggio, di distruggere la mia reputazione e la mia eredità", ha dichiarato. "Accuse disgustose sono state fatte contro di me da individui in cerca di un rapido guadagno. Voglio essere assolutamente chiaro: non ho fatto nessuna delle cose orribili di cui sono stato accusato. Combatterò per il mio nome, per la mia famiglia e per la verità".