P.S. I Love You: Jeffrey Dean Morgan aveva una "cotta" per la sua insegnante di chitarra

Jeffrey Dean Morgan, celebre attore americano che in P.S. I Love You interpreta il ruolo di William Gallagher, aveva una "cotta" per la donna che gli insegnò a suonare la chitarra al fine di prepararsi per le riprese della pellicola diretta da Richard LaGravenese.

Secondo il numero di Natale del 2006 della rivista People, Morgan dovette imparare a suonare la chitarra, al fine di interpretare il suo ruolo in questo film, in pochissimi giorni. Per questo motivo i produttori della pellicola ingaggiarono Nancy Wilson della band Heart come sua istruttrice di chitarra.

Jeffrey era a dir poco entusiasta di prendere lezioni dalla celebre cantante visto che, secondo quanto dichiarato in seguito dallo stesso attore: "Avevo una cotta devastante per Nancy quando ero un adolescente, per anni ho pensato che fosse la donna più bella del mondo".

Rotten Tomatoes ha dato al film un punteggio del 25% sulla base di 104 recensioni, con una valutazione media di 4,51 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "Il regista di P.S. I Love You ha sbagliato a scegliere Hilary Swank come protagonista di questo film stereotipato che parla di amore e perdita."