Progetto Lazarus 2: le prime immagini della nuova stagione della serie Sky

Sky ha appena diffuso le prime immagini in anteprima della seconda stagione del sci-fi thriller Sky Original Progetto Lazarus con Paapa Essiedu, il cui debutto è previsto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW prossimamente.

Progetto Lazarus 2: Paapa Essiedu in una prima immagine della seconda stagione della serie

Prodotta dal pluripremiato team di Urban Myth Films, in associazione con Sky Studios, l'epica e adrenalinica serie è scritta da Joe Barton, nominato ai BAFTA, e Howard Overman (La guerra dei mondi, Misfits), e vede il ritorno fra i protagonisti di Paapa Essiedu, Anjli Mohindra, Charly Clive, Rudi Dharmalingam, Caroline Quentin e Tom Burke.Il cast dei nuovi episodi include Colin Salmon (Resident Evil, Limitless), Royce Pierreson (Gli irregolari di Baker Street, The Witcher), Safia Oakley-Green (Sherwood), Lorne MacFayden (Vigil - Indagine a bordo), Zoe Telford (Genius), Sam Troughton (The Outlaws) e James Atherton (Hollyoaks).

La lotta per garantire il futuro non è mai stata così intensa. Quando il mondo si blocca in un loop temporale - nel quale ogni tre settimane il mondo finisce - la squadra Lazarus deve correre contro il tempo per trovare una soluzione prima che l'umanità venga spazzata via per sempre. Tra loro c'è il risoluto agente speciale George (Paapa Essiedu), che è caduto in disgrazia dopo aver tradito l'organizzazione in nome dell'amore. George è determinato a riscattarsi e a riconquistare la fiducia dei suoi amici, dei suoi colleghi e dell'amore della sua vita. Ma quando scopre che la causa che sta combattendo è più inquietante di quanto sembri, George inizia a sospettare che l'unica persona di cui può davvero fidarsi è solo sé stesso.

La seconda stagione di Progetto Lazarus è stata commissionata da Paul Gilbert, Commissioning Editor di Sky Studios, per Zai Bennett, Managing Director of Content di Sky UK. È prodotta da Urban Myth Films in associazione con Sky Studios. Produttori esecutivi della serie sono Joe Barton, Johnny Capps e Julian Murphy per Urban Myth Films e Paul Gilbert per Sky Studios. La serie è diretta da Carl Tibbets, Pier Wilkie e Sean Spencer.