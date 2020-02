Priyanka Chopra protagonista del film Sheela, diretto da Barry Levinson

Priyanka Chopra sarà la protagonista di Sheela, il nuovo film che verrà diretto da Barry Levinson e che racconterà una storia vera.

Secondo le indiscrezioni sarà Amazon Studios a occuparsi del progetto che verrà prodotto anche dalla stessa attrice, David Permut e dalla casa di produzione del regista.

Ma Anand Sheela, ruolo affidato a Priyanka Chopra, era stata la segretaria personale di Bhagwan Shree Rajneesh dal 1981 al 1985 e lo ha convinto a prendere la scelta di trasferire parte dei suoi migliaia di seguaci, conosciuti con il nome di Rajneesh, nella cittadina di Wasco County, Oregon. Sheela aveva ottenuto l'incarico di presidente dell'organizzazione, ma la situazione non venne accettata dalla comunità locale e ha causato una guerra interna all'area. Per rivendicare il controllo sulla terra, Sheela ha ideato un piano per "aggiustare" le elezioni ingaggiando migliaia di senza tetto con lo scopo di farli registrare e poi votare a proprio favore. La donna venne poi accusata di aver cercato, nel 1984, di avvelenare i ristoranti dell'area con la salmonella per impedire agli oppositori di votare. Poco dopo Sheela è fuggita in Europa per evitare le accuse di incendio doloso, spionaggio, tentato omicidio e avvelenamento di massa. Si dichiarò poi colpevole di tentato omicidio e aggressione e venne condannata a 20 anni da trascorrere in una prigione federale e poi rilasciata con la condizionale dopo 39 mesi.

La storia è già stata al centro del documentario di Netflix intitolato Wild Wild Country. La sceneggiatura sarà firmata da Nick Yarborough.

Chopra sarà prossimamente impegnata sul set di Matrix 4, progetto le cui riprese sono attualmente in corso nella città di San Francisco con la regia di Lana Wachowski.