Priyanka Chopra affiancherà Idris Elba e John Cena nell'action thriller Heads Of State

Priyanka Chopra affiancherà le star Idris Elba e John Cena nell'action thriller Prime Video Heads Of State, descritto come 'Air Force One incontra Prima di mezzanotte'.

La star di Citadel Priyanka Chopra si prepara ad affiancare John Cena e Idris Elba nel thriller Heads of State, anch'esso prodotto da Amazon Studios, che entrerà in lavorazione a maggio.

Secondo Deadline, Heads Of State, prodotto da Peter Safran e scritto da Harrison Query, sarà un action in stile anni '90 strizzando l'occhio a Air Force One, ma anche al recente Hobbs & Shaw, con il team composto da Idris Elba e John Cena impegnato in una difficile missione.

Priyanka Chopra Jonas: "Ho avuto per la prima volta un compenso equo grazie a Citadel"

Ilya Naishuller dirigerà la sceneggiatura di Josh Appelbaum e André Nemec, con una bozza iniziale firmata da Harrison Query. I dettagli della trama sono ancora nascosti, ma il film viene descritto come "Air Force One incontra Prima di mezzanotte".

Priyanka Chopra affianca Richard Madden nella serie evento Prime Video Citadel, firmata dai fratelli Russo, che approderà sullo streamer il 28 aprile. Prossimamente l'attrice sarà la protagonista della romcom Sony Love Again.