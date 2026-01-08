The Bluff: Priyanka Chopra Jonas è un ex pirata nelle prime foto del film prodotto dai fratelli Russo

Amazon MGM Studios ha condiviso le prime foto del thriller The Bluff, con protagonista l'attrice Priyanka Chopra Jonas nella parte di un'eroina complessa pronta a tutto pur di proteggere la propria famiglia.

Il progetto è prodotto dai fratelli Russo ed è diretto da Frank E. Flowers, coinvolto anche come co-autore della sceneggiatura.

Cosa racconterà The Bluff

Al centro della trama c'è un'ex pirata che, dopo il ritorno di un vendicativo ex capitano che sconvolge la sua vita tranquilla, deve confrontarsi con il proprio sanguinoso passato pur di salvare la sua famiglia.

In The Bluff, come anticipato anche dagli scatti condivisi online, si proporranno molte scene d'azione, duelli con la spada, trappole tattiche e sanguinosi combattimenti corpo a corpo.

Priyanka Chopra Jonas, recentemente star di Citadel di cui potete leggere la nostra recensione, avrà la parte di Ercell "Bloody Mary" Bodden, un'eroina complessa e dinamica che affronta una pericolosa battaglia contro il suo passato violento per proteggere la sua famiglia.

La sinossi anticipa che la donna pensava di essere sfuggita al suo violento passato da pirata, dopo aver trovato pace nelle Isole Cayman con il suo amato marito T.H. (Ismael Cruz Cordova), il loro figlio Isaac (Vedanten Naidoo) e la cognata Elizabeth (Safia Oakley-Green). Ma quando il suo famigerato ex capitano Connor (Karl Urban) ritorna in cerca di vendetta, il mondo di Ercell viene distrutto.

Costretta ad affrontare i demoni che ha cercato di seppellire, Ercell si ritrova catapultata in un mortale gioco di segreti e sopravvivenza. Armata di una letale maestria nella scherma, di trappole astute e della feroce volontà di proteggere coloro che ama, ingaggia una guerra brutale contro la spietata ciurma di Connor. La lotta di Ercell per salvare la sua famiglia si così trasforma in un viaggio di redenzione, mentre rivendica il suo potere e abbraccia la guerriera che era un tempo.

Chi ha realizzato il thriller

Il film è diretto da Frank E. Flowers, co-autore inoltre della sceneggiatura insieme a Joe Ballarini.

The Bluff dà vita ad un epico film thriller d'epoca, ambientato nelle Isole Cayman, uniche nel loro genere per storia e ricchezza culturale, e nelle sue splendide location reali, tra cui la Grotta del Teschio e le iconiche scogliere

I fratelli Anthony Russo, Joe Russo e Angela Russo-Otstot, attraverso la loro AGBO, sono i produttori del film.

