Dominic Purcell e Wentworth Miller, dopo Prison Break, di nuovo insieme nella serie Snatchback

Dominic Purcell e Wentworth Miller, in precedenza star della serie Prison Break, reciteranno di nuovo insieme in occasione di Snatchback, in fase di sviluppo per Universal Television.

Scott Rosenbaum scriverà la sceneggiatura e sarà coinvolto come produttore esecutivo in collaborazione con Purcell, sua moglie Tish Cyrus e Dannah Axelrod Summers.

Cosa racconterà Snatchback

La nuova serie si ispira alla vita di un vero agente sotto copertura che è ancora attivo. Snatchback segue un team altamente specializzato mentre cerca di recuperare ostaggi in varie parti del mondo, tra cui anche le location più esotiche e pericolose sul pianeta.

Purcell e Miller in Prison Break

Dominic Purcell e Wentworth Miller hanno interpretato, dal 2006 al 2009, i fratelli Lincoln Burrows e Michael Scofield nella serie Prison Break. Nel 2017, e dopo un film tv intitolato The Final Break, Fox aveva ordinato la stagione revival. Sul piccolo schermo si era raccontata la storia di un'evasione di prigione davvero complessa e spettacolare.

Prison Break: il revival sfrutta la nostalgia per un epilogo di azione ed emozioni

I due attori hanno inoltre recitato nell'Arrowverse con le parti di Mick Rory/Heatwave e Leonard Snart/Captain Cold. I due personaggi tratti dai fumetti della DC erano apparsi più volte negli episodi di The Flash e di Legends of Tomorrow.

Scott Rosenbaum, impegnato nello sviluppo della nuova serie, ha fatto parte del team di The Shield, andato in onda per sette stagioni su FX dal 2002 al 2008. Scott ha inoltre fatto parte del team di Chuck, Gang Related, e Queen of the South, di cui era stato anche showrunner, mentre recentemente ha creato Sandokan, le cui riprese sono in corso in queste settimane anche in Italia, con protagonista Can Yanman e nel cui cast ci sono anche Alessandro Preziosi ed Ed Westwick.