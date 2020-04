Principe William e Stephen Fry, il sorprendente sketch di beneficenza (VIDEO)

Il principe William ha recitato con Stephen Fry per dare vita a un divertente sketch realizzato per beneficenza, ecco il video.

Il principe William ha accettato di recitare insieme a Stephen Fry per dare vita a un divertente sketch per beneficenza ideato per la trasmissione The Big Night, di cui online è stato condiviso il video.

Nel filmato l'attore britannico riprende il ruolo di Lord Melchett e lo si vede mentre attende impaziente una videochiamata da parte del reale.

William, duca di Cambridge viene mostrato mentre rivela di avere qualche problema ad aiutare i figli George, Charlotte e Louis a studiare a casa, provando quindi a capire se può aiutarlo a distanza.

L'erede al trono chiede poi dei consigli su cosa guardare in tv durante la quarantena perché non va in onda Eastenders, rifiutando però cortesemente l'invito a vedere Tiger King: Murder, Mayhem and Madness perché "cerca di evitare show sui reali".

William rivela poi al personaggio interpretato da Stephen Fry che si sta preparando per andare ad applaudire le persone impegnate in prima linea per combattere contro il coronavirus, non appena troverà i calzini, le scarpe e persino i pantaloni.

Il principe, che è un grande fan di Blackadder Goes Forth, viene quindi mostrato accanto alla moglie Catherine e ai suoi tre figli mentre applaude sulla porta di casa per ricordare gli sforzi delle persone che lavorano nel campo della sanità e per assicurare i servizi essenziali alla società.

Alla regia del breve sketch c'è Richard Curtis, autore dello script in collaborazione con Ben Elton.

La serata di beneficenza ha permesso di raccogliere 27 milioni di sterline grazie alle donazioni compiute dagli spettatori.