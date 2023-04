Il Principe Harry parteciperà all'incoronazione di Carlo III senza Meghan

Stando a quanto riportato da Deadline, il principe Harry parteciperà all'incoronazione del padre Carlo III il mese prossimo, ma la moglie Meghan Markle resterà in California.

Molte delle voci che hanno fatto da sfondo all'incoronazione hanno riguardato la partecipazione di Harry all'evento, soprattutto dopo il frastuono generato dalle rivelazioni contenute nella sua autobiografia e nella serie di documentari di Netflix sul suo rapporto con il padre e il fratello, il principe William.

Buckingham Palace ha tuttavia confermato negli ultimi minuti che Harry parteciperà all'incoronazione nell'Abbazia di Westminster il 6 maggio. Meghan Markle rimarrà in California con i figli Archie e Lilibet, ha aggiunto.

Hugh Grant difende il principe Harry: "La stampa ha ucciso Lady Diana, ora fa a pezzi Meghan Markle"

L'incoronazione del Re sarà seguita da milioni di persone in tutto il mondo e nel Regno Unito lunedì 8 maggio sarà un giorno festivo. Si tratta della prima incoronazione del Regno Unito da oltre sette decenni ed è stata programmata dopo che la madre di Carlo, la Regina Elisabetta II, è morta lo scorso settembre, facendo entrare il Paese in un periodo di lutto. Carlo è tecnicamente re da allora, ma la conferma ufficiale avverrà in occasione dell'evento di maggio.

Harry vive a Los Angeles da tre anni con la moglie dopo aver rinunciato agli incarichi reali.