La storia del Principe Azzurro sarà al centro di un film Disney diretto da Paul King

Paul King, che ha già portato al successo il franchise di Paddington e Wonka, sarà il regista di un nuovo film Disney dedicato alla storia del Principe Azzurro.

Il filmmaker si occuperà anche della sceneggiatura insieme a Simon Farnaby e Jon Croker.

Cosa racconterà il film

Per ora lo studio non ha svelato la trama del nuovo lungometraggio live-action o a quale dei tanti principi dei classici animati si ispira la storia. La prima apparizione di "Charming" è legata a Cenerentola, ma accanto alle principesse disneyane c'è quasi sempre un principe che, soprattutto nei primi cult dell'animazione, salvava la protagonista e si innamorava di lei, come accaduto in Biancaneve o La Bella Addormentata.

Le fonti di Deadline sostengono che il nuovo film di Paul King non dovrebbe essere legato in modo specifico a Cenerentola.

Wonka, Paul King farebbe uno spin-off sull'Umpa Lumpa di Hugh Grant

I recenti successi di King

Il regista, dopo due capitoli delle avventure dell'orsetto Paddington, ha diretto Wonka con star Timothée Chalamet, in grado di incassare ben 634 milioni di dollari in tutto il mondo. Oltre alla giovane star nel ruolo dell'eccentrico produttore di dolci, nel cast c'erano anche Keegan Michael-Key, Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson e Hugh Grant nel ruolo di un Umpa-Loompa. Il film sembra avrà un sequel e si parla già della possibilità che l'uscita nelle sale del secondo capitolo possa avvenire nel 2027, anno in cui Warner Bros ha programmato la distribuzione di un film ancora senza un titolo per il 17 dicembre 2027.

Lo sceneggiatore Simon Farnaby ha già collaborato con il filmmaker in occasione dei progetti precedenti, formando un team molto affiatato che ha dimostrato di capire come conquistare l'attenzione e il cuore degli spettatori.