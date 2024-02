Fred Astaire: Paul King svela che il progetto biografico con Tom Holland è ancora in fase di sviluppo

Paul King, che ha recentemente diretto Wonka, ha condiviso un aggiornamento sul film dedicato alla storia di Fred Astaire, icona del cinema che sarà interpretata da Tom Holland.

Il progetto era stato annunciato nel 2021 e, dopo tre anni, non è ancora entrato nella fase di produzione.

Nuovi dettagli sul film

Spider-Man: No Way Home, Tom Holland

In un'intervista rilasciata a ComicBook.com, Paul King ha ora raccontato che il lavoro sul lungometraggio biografico dedicato a Fred Astaire sta proseguendo: "Stiamo attualmente lavorando a una sceneggiatura. Sto lavorando a uno script con Lee Hall, che è un autore davvero grandioso, un bravissimo sceneggiatore. Ed è incredibilmente esperto in questa epoca e ha delle incredibili conoscenza anche dal punto di vista storico. Chiaramente conosce la sua danza sotto tutti i punti di vista. Quindi sto lavorando con lui e imparando moltissimo".

Il regista ha proseguito: "Ma stiamo cercando di trovare la storia nello script e speriamo accadrà qualcosa. Ma si vedrà".

Tom Holland ha molta esperienza come cantante e ballerino, avendo già lavorato fin da ragazzino a teatro in progetti come il musical ispirato a Billy Elliot. Nei prossimi mesi la star di Spider-Man sarà impegnata a teatro a Londra come protagonista di una nuova versione di Romeo & Giulietta.