Prime Video, settembre 2022: le novità in catalogo tra film e serie tv

Settembre su Prime Video sarà un mese ricco di novità per il catalogo della piattaforma streaming: la prima stagione di Un affare privato e il film My Best Friend's Exorcism tratto dall'omonimo romanzo di Grady Hendrix.

Settembre 2022 sarà un mese ricco di nuovi arrivi per la piattaforma streaming Prime Video. Tra le novità in catalogo segnaliamo Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere, l'attesissima serie ambientata migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. C'è grande curiosità anche per Prisma, la serie italiana creata da Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, rispettivamente creatore e sceneggiatore, e sceneggiatrice di Skam Italia.

Nella sezione film il 16 settembre sarà disponibile Goodnight Mommy, remake dell'omonimo horror del 2014, interpretato da Naomi Watts. Prime Video propone, il primo giorno del mese, anche la trilogia de Il Signore degli Anelli, per un rewatch necessario prima di ritornare nella Terra di Mezzo con la serie.

Serie e Show Originali & In Esclusiva Amazon Prime Video

Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere - stagione 1 - disponibile dal 2 settembre

- stagione 1 - disponibile dal 2 settembre Atletico de Madrid: Un altro modo di intendere la vita - stagione 2 - disponibile dall'8 settembre

- stagione 2 - disponibile dall'8 settembre The Grand Tour Presents: A Scandi Flick - stagione 5 - disponibile dal 16 settembre

- stagione 5 - disponibile dal 16 settembre Un Affare Privato - stagione 1 - disponibile dal 16 settembre

- stagione 1 - disponibile dal 16 settembre Prisma - stagione 1 - disponibile dal 21 settembre

- stagione 1 - disponibile dal 21 settembre Enrico Brignano parte prima - disponibile dal 22 settembre

- disponibile dal 22 settembre Jungle - stagione 1 - disponibile dal 30 settembre

- stagione 1 - disponibile dal 30 settembre Me contro te - La Famiglia Reale - stagione 1 - disponibile dal 30 settembre

Film originali e in esclusiva Amazon Prime Video

Kobe - una storia italiana - disponibile dal 15 settembre

- disponibile dal 15 settembre Goodnight Mommy - disponibile dal 16 settembre

- disponibile dal 16 settembre My Best Friend's Exorcism - disponibile dal 30 settembre

Nuove Serie TV & Show

Midnight, Texas - stagione 1 e 2 - disponibile dall'1 settembre

- stagione 1 e 2 - disponibile dall'1 settembre The Bold Type - stagione 4 - disponibile dall'1 settembre

- stagione 4 - disponibile dall'1 settembre Parks And Recreation - stagioni 1-7 - disponibile dall'1 settembre

- stagioni 1-7 - disponibile dall'1 settembre Magnum P.I. (2018) - seconda stagione - disponibile dall'1 settembre

- seconda stagione - disponibile dall'1 settembre Cuccioli Minicuccioli - prima stagione - disponibile dall'1 settembre

- prima stagione - disponibile dall'1 settembre Assassination Classroom - le due stagioni - disponibile dall'1 settembre

- le due stagioni - disponibile dall'1 settembre The Office (UK) - prime due stagioni - disponibile dall'1 settembre

- prime due stagioni - disponibile dall'1 settembre The Office Christmas Party - disponibile dall'1 settembre

- disponibile dall'1 settembre Law & Order - I due volti della giustizia - dalla sesta alla nona stagione - disponibile dall'1 settembre

- dalla sesta alla nona stagione - disponibile dall'1 settembre Summer & Todd - L'allegra fattoria - prima stagione episodi 27-39 - disponibile dall'1 settembre

- L'allegra fattoria - prima stagione episodi 27-39 - disponibile dall'1 settembre A & F, Ale E Franz Show - prima stagione - disponibile dal 15 settembre

- prima stagione - disponibile dal 15 settembre Fire Force - le due stagioni - disponibile dal 15 settembre

- le due stagioni - disponibile dal 15 settembre Un professore - prima stagione - disponibile dal 15 settembre

- prima stagione - disponibile dal 15 settembre One Tree Hill - le nove stagioni - disponibile dal 20 settembre

- le nove stagioni - disponibile dal 20 settembre Un medico in famiglia - le prime quattro stagioni- disponibile dal 22 settembre

Nuovi film in arrivo: Prime e seconde visioni

Cyrano - disponibile dall' 8 settembre

- disponibile dall' 8 settembre Confini e dipendenze - disponibile dal 10 settembre

- disponibile dal 10 settembre Synchronic - disponibile dal 13 settembre

- disponibile dal 13 settembre Fatale - Doppio inganno - disponibile dal 17 settembre

- disponibile dal 17 settembre Sir Alex Ferguson: Never Give In - disponibile dal 30 settembre

- disponibile dal 30 settembre Playmobil The Movie - disponibile dal 30 settembre

- disponibile dal 30 settembre Hot Summer Nights - disponibile dal 30 settembre

Altri film