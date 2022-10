Prime Video, ottobre 2022: le novità in catalogo tra film e serie tv

Ottobre su Prime Video sarà un mese ricco di novità per il catalogo della piattaforma streaming: la prima stagione della serie fantascentifica INVERSO - The Peripheral e gli show comici con Enrico Brignano, Lillo e Greg e Pintus.

Ottobre 2022 sarà un mese ricco di nuovi arrivi per la piattaforma streaming Prime Video. Tra le novità in catalogo la serie The Devil's Hour che segue la storia di Lucy Chambers che si sveglia ogni notte alle 3:33. Suo figlio di otto anni è introverso e non mostra emozioni e sua madre parla a sedie vuote. Da segnalare Pretty Little Liars: Original Sin, dove ci troviamo di fronte a una nuova generazione di Little Liars, molto lontana da Rosewood e in un clima ancora più terrificante.

Nella sezione film segnaliamo Argentina, 1985, presentato in concorso alla 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, e in corsa per rappresentare l'Argentina ai prossimi Academy Awards nella categoria Miglior Film Straniero

Serie e Show Originali & In Esclusiva Amazon Prime Video

Enrico Brignano - Parte dopo - Stagione 2 - disponibile dal -3 ottobre 2022

- Stagione 2 - disponibile dal -3 ottobre 2022 Miskina - Stagione 1 - disponibile dal - 17 ottobre 2022

- Stagione 1 - disponibile dal - 17 ottobre 2022 Lillo e Greg Comedy Show - Stagione 1 - disponibile dal 17 ottobre 2022

- Stagione 1 - disponibile dal 17 ottobre 2022 INVERSO - The Peripheral - Stagione 1 - disponibile dal 21 ottobre 2022

- Stagione 1 - disponibile dal 21 ottobre 2022 The Devil's Hour - Stagione 1 - disponibile dal 28 ottobre 2022

- Stagione 1 - disponibile dal 28 ottobre 2022 Pintus @Taormina - Stagione 1 - disponibile dal 28 ottobre 2022

- Stagione 1 - disponibile dal 28 ottobre 2022 Pretty Little Liars: Original Sin - Stagione 1 - disponibile dal 31 ottobre 20

Film originali e in esclusiva Amazon Prime Video

Red Valley: siamo quello che ascoltiamo - disponibile dal 3 ottobre 2022

- disponibile dal 3 ottobre 2022 The Sound of 007/ 60 Years of Bond - disponibile dal 5 ottobre 2022

- disponibile dal 5 ottobre 2022 Catherine Called Birdy - disponibile dal 7 ottobre 2022

- disponibile dal 7 ottobre 2022 Chase - Scomparsa - disponibile dal 10 ottobre 2022

- disponibile dal 10 ottobre 2022 Backstage - Dietro le quinte - disponibile dal 13 ottobre 2022

- disponibile dal 13 ottobre 2022 Argentina, 1985 - disponibile dal 21 ottobre 2022

- disponibile dal 21 ottobre 2022 Time is up 2 - disponibile dal - 27 ottobre 2022

- disponibile dal - 27 ottobre 2022 Run Sweetheart Run - disponibile dal 28 ottobre 2022

Nuove Serie TV & Show

Danmachi Sword Oratoria - stagione uno - disponibile dall'1 ottobre

- stagione uno - disponibile dall'1 ottobre Baby Looney Tunes - stagione uno - disponibile dall'1 ottobre

- stagione uno - disponibile dall'1 ottobre Adventure Time - stagione uno - disponibile dall'1 ottobre

- stagione uno - disponibile dall'1 ottobre Danmachi - dalla prima alla terza stagione - disponibile dall'1 ottobre

- dalla prima alla terza stagione - disponibile dall'1 ottobre Pretty Little Liars - dalla prima alla settima stagione - disponibile dal 14 ottobre

- dalla prima alla settima stagione - disponibile dal 14 ottobre Pretty Little Liars: The Perfectionists - stagione uno - disponibile dal 14 ottobre

- stagione uno - disponibile dal 14 ottobre Smallville - dalla prima alla decima stagione - disponibile dal 20 ottobre

Nuovi film in arrivo: Prime e seconde visioni

Sword Art Online: Progressive - Aria of a Starless Night - disponibile dall'1 ottobre

- disponibile dall'1 ottobre The Bleeder - La storia del vero Rocky Balboa - disponibile dall'1 ottobre

- disponibile dall'1 ottobre Shiraz - La città delle rose - disponibile dall'1 ottobre

- disponibile dall'1 ottobre Waiting For The Barbarians - disponibile dall'1 ottobre

- disponibile dall'1 ottobre Easter Sunday - disponibile dal 10 ottobre

Altri film