Prime Video, dicembre 2024 con The Bad Guy 2 e La Pantera Rosa: tutti i film e le serie tv in arrivo

Dalla seconda stagione di The Bad Guy alla nuova serie creata da Tim Miller, Secret Level, con un cast d'eccezione, ecco tutte le serie tv e i film in arrivo a dicembre su Prime.

Amazon Prime Video vuole coccolare i propri abbonati anche nel mese di dicembre 2024 e ha deciso di arricchire la propria proposta con una lunga lista di novità tra cinema e serie tv che saranno disponibili a parire da oggi, e poi via via nei prossimi giorni.

Le novità in catalogo a dicembre

La più attesa è certamente la seconda stagione di The Bad Guy, serie italianissima di Prime Video, apprezzata anche all'estero. A dicembre però, anche nella sezione "film", sono in arrivo molte novità che piaceranno soprattutto agli amanti delle commedie (tutto il ciclo Una notte da leoni, la serie quasi completa de La Pantera Rosa, compresi i due reboot con Steve Martin), e ai fan di Christopher Nolan.

Film

Jack Whitehall Missione Natale (3 dicembre)

È colpa mia? (27 dicembre)

Hildegard - La Vergine Rossa (5 dicembre)

Ricomincio da TAAAC (2 dicembre)

Hotspot - Amore senza rete (13 dicembre)

Bad Boys 4 (20 dicembre)

Ben-Hur (1 dicembre)

Il Grinch (1 dicembre)

Dunkirk (1 dicembre)

Inception (1 dicembre)

Interstellar (1 dicembre)

Quinto potere (1 dicembre)

Rush (1 dicembre)

Tenet (1 dicembre)

The peacekeeper - Il pacificatore (1 dicembre)

The Prestige (1 dicembre)

Turbo (1 dicembre)

La pantera rosa colpisce ancora (1 dicembre)

La pantera rosa sfida l'ispettore Clouseau (1 dicembre)

La vendetta della pantera rosa (1 dicembre)

Sulle orme della pantera rosa (1 dicembre)

Pantera rosa - Il mistero Clouseau (1 dicembre)

La pantera rosa (1 dicembre)

La pantera rosa 2 (1 dicembre)

Una notte da leoni (1 dicembre)

Una notte da leoni 2 (1 dicembre)

Una notte da leoni 3 (1 dicembre)

Pets - Vita da animali (1 dicembre)

Pets 2 - Vita da animali | 1 dicembre

Bad Boys for Life (4 dicembre)

L'esorcista - La genesi (11 dicembre)

Men in Black: International (11 dicembre)

Michael Jackson's This Is It (11 dicembre)

Street Fighter - Sfida finale (11 dicembre)

Whiplash (11 dicembre)

Serie tv

The Bad Guy (stagione 2 - 5 dicembre)

Secret Level (10-17 dicembre)

The Sticky - Il grande furto (6 dicembre)

The 100 (stagione 1-7 - 1 dicembre)

L'uomo tigre (stagione 4 - 15 dicembre)

Beast Games (stagione 1 - 19 dicembre)

One Piece (stagione 4 e 5 - 20 dicembre)

Il maresciallo Rocca (stagione 1-5 - 29 dicembre)

Film in scadenza

Demeter - Il risveglio di Dracula (12 dicembre)

Fidanzata in affitto (20 dicembre)

The Machine (23 dicembre)

I Cavalieri dello zodiaco (25 dicembre)

Scordato (26 dicembre)

Luce - Accendi il tuo coraggio (26 dicembre)

Come ti ammazzo il bodyguard 2: La moglie del sicario (31 dicembre)

Serie tv e show in scadenza

The Mentalist (stagione 1-7 - 14 dicembre)

Sherlock (stagione 1-4 - 31 dicembre)

Prossimamente

Red Carpet - Vip al tappeto (9 gennaio)

Inarrestabile (16 gennaio)

You're Cordially Invited (30 gennaio)

Si parte il 5 dicembre con la seconda stagione di The Bad Guy, serie original di Prime Video. La seconda stagione di The Bad Guy si gioca sulla guerra per l'introvabile archivio di Suro, anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato. Tutti lo vorrebbero: Nino, Luvi, Il Maggiore Testanuda, Teresa, Leonarda. L'archivio diventa, così, un campo di battaglia esistenziale tra passato e futuro, una bomba ad orologeria pronta ad esplodere nelle mani di chi riuscirà ad impossessarsene.

L'atteso nuovo capitolo della dark comedy è diretto da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana e interpretato da Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania, Fabrizio Ferracane, Carolina Crescentini, Aldo Baglio, Alessandro Lui, Antonio Zavatteri, Guia Jelo, Bebo Storti, Gianfelice Imparato e Francesco Zenzola".

I protagonisti di Secret Level

Dal 6 dicembre, Blumhouse Television propone la nuova dark comedy dal titolo The Sticky - Il grande furto, con protagonista Margo Martindale nel ruolo di Ruth Landry, una coltivatrice canadese di sciroppo d'acero di mezza età che decide di passare al crimine quando autorità minacciano di portarle via le sue proprietà. Si metterà in combutta con un mafioso di Boston e con una guardia di sicurezza dall'animo gentile.

Attesissimo è anche il sequel di È colpa mia?, il film original spagnolo, in arrivo il 27 dicembre, È colpa tua?, con il ritorno di Nicole Wallace e Gabriel Guevara, già protagonisti del primo capitolo.

Un amore che sembra indissolubile e che in realtà potrebbe essere minacciato da nuove esperienze di vita e relazioni. Dal 10 dicembre sarà la volta anche di Secret Level, la nuova serie antologica di animazione per adulti con un cast stellare che comprende Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart, Keanu Reeves, Temuera Morrison, Ariana Greenblatt, Heaven Hart, Emily Swallow e Gabriel Luna. I primi episodi sono in uscita il 10 dicembre mentre i successivi dal 17 dicembre.