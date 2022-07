Prime Video, agosto 2022: le novità in catalogo tra film e serie tv

Agosto 2022 sarà un mese ricco di nuovi arrivi per la piattaforma streaming Prime Video. Tra le novità in catalogo segnaliamo la serie A League of Their Own, basata sul film Ragazze Vincenti del 1992, il film Tredici vite diretto dal regista Ron Howard tratto da una storia vera. La pellicola racconta, l'enorme impegno globale per salvare una squadra di calcio giovanile thailandese rimasta intrappolata nella grotta di Tham Luang durante un improvviso temporale.

Tra i docu-film si fa notare Untrapped: The Story of Lil Baby, presentato in anteprima al Tribeca Festival, racconta la storia del rapper Lil Baby.

Di seguito pubblichiamo il calendario e le trame delle principali uscite e le segnalazioni del mese dei Prime Video Channels:

Serie e Show Originali & In Esclusiva Amazon Prime Video

All or Nothing: Arsenal - stagione 1 - disponibile dal 4 agosto 2022

- stagione 1 - disponibile dal 4 agosto 2022 Comedy Special: Maurizio Lastrico - disponibile dall'8 agosto 2022

- disponibile dall'8 agosto 2022 A League of Their Own - stagione 1 - disponibile dal 12 agosto 2022

- stagione 1 - disponibile dal 12 agosto 2022 Cosmic Love - stagione 1 - disponibile dal 12 agosto 2022

- stagione 1 - disponibile dal 12 agosto 2022 Making The Cut - stagione 3 - disponibile dal 19 agosto 2022

Film originali e in esclusiva Amazon Prime Video

Tredici vite - disponibile dal 5 agosto 2022

- disponibile dal 5 agosto 2022 First Love - disponibile dal 19 agosto 2022

- disponibile dal 19 agosto 2022 Samaritan - disponibile dal 26 agosto 2022

- disponibile dal 26 agosto 2022 Untrapped: The Story of Lil Baby - disponibile dal 26 agosto 2022

Nuove Serie TV & Show

A.P. Bio - le prime due stagioni - disponibile dall'1 agosto

- le prime due stagioni - disponibile dall'1 agosto New Amsterdam - la seconda stagione - disponibile dall'1 agosto

- la seconda stagione - disponibile dall'1 agosto Getter Robo Ark - la prima stagione - disponibile dal 25 agosto

- la prima stagione - disponibile dal 25 agosto Haikyuu!! - la quarta stagione - disponibile dal 31 agosto

Nuovi film in arrivo: Prime e seconde visioni

House of Gucci - disponibile dall'1 agosto

- disponibile dall'1 agosto Queen Bees - disponibile dall'1 agosto

- disponibile dall'1 agosto La banda di Chicago - disponibile dal 4 agosto

- disponibile dal 4 agosto Censor - disponibile dal 8 agosto

- disponibile dal 8 agosto Una femmina - disponibile dal 17 agosto

- disponibile dal 17 agosto Gli idoli delle donne - disponibile dal 22 agosto

- disponibile dal 22 agosto Secret Team 355 - disponibile dal 29 agosto

Altri film

The Circle - disponibile dall'1 agosto

- disponibile dall'1 agosto Sing - disponibile dall'1 agosto

- disponibile dall'1 agosto The Endless - disponibile dal 5 agosto

- disponibile dal 5 agosto Non c'è più religione - disponibile dal 7 agosto

- disponibile dal 7 agosto La stagione dell'amore - disponibile dal 15 agosto

- disponibile dal 15 agosto Amore a Harmony Ranch - disponibile dal 15 agosto

- disponibile dal 15 agosto Il frutto dell'amore - disponibile dal 15 agosto

- disponibile dal 15 agosto Autumn Dreams - disponibile dal 15 agosto

- disponibile dal 15 agosto Bacio d'ottobre - disponibile dal 15 agosto

- disponibile dal 15 agosto The Perfect Bride - disponibile dal 15 agosto

- disponibile dal 15 agosto La luna di settembre - disponibile dal 15 agosto

- disponibile dal 15 agosto L'autunno dei ricordi - disponibile dal 15 agosto

- disponibile dal 15 agosto Anime gemelle - disponibile dal 15 agosto

- disponibile dal 15 agosto Consegna d'amore - disponibile dal 15 agosto

- disponibile dal 15 agosto Il concerto - disponibile dal 15 agosto

- disponibile dal 15 agosto Kung Fu Panda 3 - disponibile dal 17 agosto

- disponibile dal 17 agosto Ma cosa ci dice il cervello - disponibile dal 18 agosto

- disponibile dal 18 agosto Il tuttofare - disponibile dal 19 agosto

- disponibile dal 19 agosto 7 ore per farti innamorare - disponibile dal 20 agosto

- disponibile dal 20 agosto Fai bei sogni - disponibile dal 27 agosto

- disponibile dal 27 agosto Sono tornato - disponibile dal 30 agosto

- disponibile dal 30 agosto Sconnessi - disponibile dal 30 agosto

A League of Their Own rievoca lo spirito gioioso dell'amato classico di Penny Marshall del 1992, e al tempo stesso introduce nuovi personaggi e il loro percorso straordinario, ampliando il suo sguardo per raccontare la storia di un'intera generazione di donne che sognavano di giocare a baseball a livello professionistico, sia nella All-American Girls Professional Baseball League che al di fuori di essa. La serie segue Carson (Abbi Jacobson), Max (Chanté Adams) e un nuovo gruppo di personaggi acuti e spassosi, che si fanno strada verso il campo da gioco, trovando lungo il percorso le loro squadre e se stessi. La serie è basata sulla sceneggiatura cinematografica di Lowell Ganz e Babaloo Mandel e su una storia di Kim Wilson e Kelly Candaele.

Tredici vite racconta l'incredibile storia vera dell'enorme impegno globale per salvare una squadra di calcio thailandese rimasta intrappolata nella grotta di Tham Luang durante un improvviso temporale. Di fronte a difficoltà insormontabili, una squadra di sommozzatori tra i più abili ed esperti al mondo - gli unici in grado di percorrere un labirinto di angusti tunnel allagati - si unisce alle unità di soccorso thailandesi e a più di 10.000 volontari per tentare uno straziante salvataggio dei dodici ragazzi e del loro allenatore. Con una posta in gioco incredibilmente alta e sotto lo sguardo del mondo intero, il gruppo intraprende la sua immersione più impegnativa, mostrando la grandiosità dello spirito umano.

Samaritan: Il tredicenne Sam Cleary (Javon "Wanna" Walton) sospetta che il suo misterioso e solitario vicino Mr. Smith (Sylvester Stallone) sia in realtà una leggenda sotto copertura. Vent'anni fa, il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, è stato dichiarato morto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco. In molti credono che Samaritan sia morto nell'incendio ma altri in città, come Sam, sperano che sia ancora vivo. Con l'aumentare delle azioni criminali e la città sull'orlo del caos, Sam decide di convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvarli dalla rovina.

Untrapped: The Story of Lil Baby: Il docu-film presentato in anteprima al Tribeca Festival, racconta la storia del rapper Lil Baby e descrive in dettaglio la sua fulminea ascesa per diventare il nome più dominante nel mondo del rap. Quando era ancora un adolescente, Baby era una dei nomi più famosi nelle strade di West Atlanta, prima di essere arrestato e mandato in prigione. Dopo il suo rilascio nel 2016, ha dovuto affrontare una scelta difficile: tornare ai soldi veloci della strada o cogliere la chance di puntare al suo carisma e al suo talento per puntare al successo come rapper. Nel 2020 il suo secondo album, My Turn, è stato il più venduto dell'anno. Oggi, Lil Baby è un padre devoto e dà voce alla lotta per la giustizia razziale e per la riforma della polizia. Untrapped: The Story of Lil Baby racconta la sorprendente ascesa di un artista e attivista singolare ed esplora l'oppressione sistemica che impedisce a troppe persone di colore di partecipare al sogno americano.

PRIME VIDEO CHANNELS: LE SEGNALAZIONI DEL MESE

INFINITY SELECTION

Odio l'estate - Stessa spiaggia, stesso mare e stessa casa in affitto! Aldo, Giovanni e Giacomo in vacanza con le rispettive famiglie: lo scontro è inevitabile! Con: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti Di: Massimo Venier

DISCOVERY + INTRATTENIMENTO

Bake Off Italia - Dolci in forno - Arriva la decima edizione del programma più dolce della tv, condotto da Benedetta Parodi. A giudicare gli aspiranti pasticceri saranno come sempre Ernst Knam e Damiano Carrara, insieme alla new entry in giuria, Tommaso Foglia. Anche quest'anno, il Miglior pasticcere amatoriale d'Italia verrà incoronato a Villa Borromeo d'Adda, ad Arcore. Con: Benedetta Parodi, Ernst Knam, Damiano Carrara, Tommaso Foglia Data di arrivo: 26 agosto

CG COLLECTION

Easy - Un viaggio facile facile - Un divertente, bizzarro e poetico road movie. Ex pilota di go-kart, Isidoro, detto Easy, ha 35 anni e molti chili di troppo. La sua vita monotona viene sconvolta quando il fratello gli chiede un favore: trasportare un carico molto speciale attraverso i Carpazi fino in Ucraina... Con: Nicola Nocella, Libero De Rienzo, Barbara Bouchet Di: Andrea Magnani Data di arrivo: 22 luglio

MUBI

THE HUMANS - Basato sull'opera teatrale vincitrice del Tony Award alla migliore opera teatrale, THE HUMANS racconta la storia della famiglia Blake riunitasi per la serata di Thanksgiving. Mentre fuori dall'edificio fatiscente cala l'oscurità, sembrano manifestarsi dei fenomeni paranormali e le tensioni familiari raggiungono un punto di ebollizione. Con: Amy Schumer (Trainwreck), Richard Jenkins (The Shape of Water), Beanie Feldstein (Booksmart), Steven Yuen (Minari), June Squibb (Nebraska) Di: Stephen Karam Data di arrivo: 12 agosto

RARO VIDEO

Absolute Beginners - Dal genio di Julien Temple con l'indimenticabile David Bowie Con: Patsy Kensit, Eddie O'Connell, David Bowie Di: Julien Temple Data di arrivo: 1° agosto

FULL ACTION

Doomsday Device - Un'esclusiva Full Action in lingua originale con sottotitoli italiani. Con: Corin Nemec, Mike Hatton, Robert Carradine Di: Christian Sesma Data di arrivo: 1° agosto

MINERVA CLASSIC

Nata di marzo - Una dolce storia d'amore diretta dal maestro Antonio Pietrangeli. Con: Jacqueline Sassard, Gabriele Ferzetti, Mario Valdemarin Di: Antonio Pietrangeli Data di arrivo: 1° agosto

MIDNIGHT FACTORY

THE FEAST - L'horror dalle atmosfere cupe di Lee Haven Jones (Doctor Who), presentato al South by Southwest. Una giovane donna serve un gruppo di ospiti a una cena in una casa isolata nelle zone rurali del Galles. Gli ospiti riuniti ignorano che quello sarà il loro ultimo pasto. Con: Annes Elwy, Nia Roberts, Julian Lewis Jones, Steffan Cennydd Di: Lee Haven Jones Data di arrivo: 25 agosto

CINEAUTORE

La dolce vita - Pluripremiata pellicola cult con Marcello Mastroianni. La Roma del boom economico vista attraverso gli occhi di un giornalista di scoop scandalistici che, tra i quartieri e le ville dell'alta società romana, vive varie esperienze sentimentali. Con: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg Di: Federico Fellini

CINECOMICO

Vacanze in America - Cinepanettone con Jerry Calà e Christian De Sica. Una scuola privata, gestita da sacerdoti, organizza per alunni ed ex alunni una gita di 15 giorni negli Stati Uniti. Con: Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Edwige Fenech Di: Carlo Vanzina

CINEBMOBIE

Si può fare Amigo - Coburn Thompson, un vagabondo dal cuore d'oro, si ritrova a proteggere il piccolo Chip Anderson da una banda di malviventi che vogliono mettere le mani su un terreno ricco di petrolio ereditato dal bambino. Con: Bud Spencer Di: Maurizio Lucidi

CINEDARK

Sette note in nero - Una donna chiaroveggente scopre uno scheletro in un muro nella casa di suo marito e cerca di scoprire la verità su ciò che è accaduto alla vittima. Con: Jennifer O'Neill, Marc Porel, Jenny Tamburi Di: Lucio Fulci Data di arrivo: luglio

HISTORY PLAY

Genova: il ponte della rinascita - Completato nel pieno della crisi Coronavirus, il Ponte di Genova, il Ponte della Rinascita italiana, è il simbolo dell'Italia e di una città che escono da una crisi durata quasi due anni - dal crollo del ponte Morandi alla pandemia del COVID-19. Questa è la storia della migliore ingegneria italiana, dell'architettura al servizio della nazione, e del lavoro di centinaia di operai e ingegneri in condizioni quasi impossibili. Data di arrivo: 1° agosto

CRIME + INVESTIGATION PLAY

Il mostro del Quadraro - Estate 1991, Roma, quartiere Quadraro. Scompaiono nel nulla una bambina di 11 anni, Valentina Paladini, e sua nonna Luigina Giumento di 56 anni. Tre anni dopo, precisamente il 3 novembre 1994, non si hanno più tracce anche di Luca Amorese, 14 anni, un ragazzino mulatto chiamato il Pelé del Quadraro perché considerato un fenomeno calcistico. Vengono indagati Elvino Gargiulo e suo figlio Mario, rigattieri del quartiere. Di: Alessandro Galluzzi Data di arrivo: 1° agosto

BLAZE PLAY

Food Mania con Adam Richman - Adam Richman famoso per essere stato il presentatore dei programmi tv Man Vs Food, Man vs Food Nation e conscio del suo know-how gastronomico visita alcune fabbriche di snack ed i locali più fashion dove sono nati piatti storici e tutti quei brand USA che hanno caratterizzato i favolosi anni '80. Con: Lloyd Sherr, Harlan Saperstein, Adam Richman Data di arrivo: 1° agosto

ELEVEN

Nuova stagione di Serie C - L'attesa è finita, le vacanze estive sono ormai un piacevole ricordo, la Serie C torna in campo. Sessanta squadre sono pronte a darsi battaglia fino all'ultimo minuto di recupero. E tu sei pronto ad esultare con noi? Abbonati al canale di Eleven Sports e dal 28 agosto goditi lo spettacolo. Data di arrivo: 28 agosto

NOGGIN

Ni Hao Kai Lan S2 - Ni Hao in cinese vuol dire 'ciao'. È così che Kai-lan e i suoi amici ti salutano ogni giorno. Scoprirai un mondo di giochi e avventure. Ni Hao Kai Lan aiuta i bambini a sviluppare le interazioni con gli altri e li accompagna a conoscere le tradizioni della cultura cinese. Con: Jade-Lianna Peters, Clem Cheung, Khamani Griffin Di: David Marshall, Matt Mahaffey. Data di arrivo: 16 agosto

HOPSTER

Numberblocks S2 - Questa animazione educativa insegna ai bambini come contare con le somme matematiche di base, usando addizioni e sottrazioni con blocchi singolari. Con: Beth Chalmers, Teresa Gallagher Di: Joe Elliot Data di arrivo: 1° agosto

MEZZO

Kurt Elling at the Zadymka Jazz Festival - Kurt Elling su unisce alle forze dell'Orchestra della Radio Nazionale Polacca allo Zadymka Jazz Festival di Katowice, in Polonia. Una serata di gala di jazz e di improvvisazioni vocali di uno dei più grandi cantanti del nostro tempo. Con: Kurt Elling (vocals), Stu Mindeman (piano), Clark Sommers (bass), John McLean (guitar), Christian Euman (drums) Polish National Radio Symphony Orchestra (ensemble) Di: Samuel Thiebaut Data di arrivo: 1° agosto

STINGRAY DJAZZ

Incognito - Sing Jazz 2018 - Un progetto acid jazz radicato nel mondo jazz/funk/soul degli anni '70, Incognito era originariamente formato da Jean-Paul "Bluey" Maunick e Paul "Tubbs" Williams. Entrambi erano membri originali del gruppo disco/funk Light of the World della fine degli anni '70.

QELLO CONCERTS BY STINGRAY

Rammstein - Live in Paris - Rammstein: Paris è il quarto album dal vivo della band tedesca Rammstein. Per il film sono stati filmati i concerti del 6 e 7 marzo 2012 a Parigi, in Francia. Le scene sono state montate insieme a quelle girate durante le prove del tour. Con: Rammstein