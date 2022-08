Prima ti sposo poi ti rovino, su Netflix in streaming da oggi

Prima ti sposo poi ti rovino, la commedia nera dei fratelli Coen del 2003, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 16 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati!

Prima ti sposo poi ti rovino, la commedia nera dei fratelli Coen del 2003 con George Clooney e Catherine Zeta Jones, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 16 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Una giovane donna non riesce ad ottenere nulla dal divorzio, grazie alla bravura dell'avvocato del marito. Decisa ad ottenere vendetta, sposa l'avvocato, con l'intenzione di rovinarlo con la separazione. Prima ti sposo, poi ti rovino è stato presentato al Festival di Venezia del 2003 e ha in seguito incassato sul mercato internazionale più di 120 milioni di dollari, partendo da un budget di 60. Questo è il primo film dei fratelli Coen ad essere tratto da altri: originariamente una prima stesura dello script era stata fatta da Robert Ramsey e Matthew Stone, ma i fratelli hanno poi riscritto da capo quando sono entrati nel progetto.

Prima ti sposo, poi ti rovino: Catherine Zeta-Jones e Goerge Clooney in una scena del film dei Coen

La pellicola segna la seconda collaborazione di Clooney con i fratelli Coen dopo quella cult di Fratello, dove sei? e il personaggio di George ha un qualcosa in comune con quello del film precedente: in Prima ti sposo poi ti rovino è ossessionato dalla cura dei denti, mentre il suo personaggio in Fratello, dove sei? era ossessionato dalla cura dei capelli. Curiosità: Bruce Campbell, volto del cinema horror, appare nel film in un cameo nella soap opera al fianco di Billy Bob Thornton. L'apparizione non è accreditata nei titoli di coda, ma è un grande ritorno sullo schermo dei Coen dopo aver fatto parte del cast di Mister Hula Hoop.