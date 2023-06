Pride su Cielo, film e documentari LGBTQ+: ecco la programmazione completa

Cielo propone, ogni lunedì in prima e seconda serata, la rassegna Pride con film e documentari sulla libertà di esprimere la propria sessualità e la propria identità di genere. Il ciclo si concluderà il 17 luglio. Cielo è visibile sul canale 26 del digitale terrestre

La rassegna si apre con Bliss, secondo lungometraggio, in prima visione assoluta, di Henrika Kull, presentato alla Berlinale del 2018, una storia d'amore tra due prostitute che si traduce in un dramma mirabilmente autentico che tratta di identità, del fatto di essere padroni della propria anima e del proprio corpo, e della ricerca della felicità. Henrika Kullha girato il film in un autentico bordello con vere lavoratrici del sesso, dove le donne posso essere ciò che scelgono di essere.

In seconda serata la modella e attrice britannica Cara Delevingne ci accompagna nei meandri del mondo Queer, in un viaggio esplorativo di scoperta di sé stessi con la docu-serie in prima visione assoluta Planet Sex con Cara Delevingne.

Il ciclo prosegue con altri quattro appuntamenti: in prima serata Between Us, thriller in prima visione assoluta di Jude Bauman in cui viene affrontato il tema della maternità in una coppia formata da due donne.

Si prosegue con il film in prima visione assoluta Summertime - La belle saison della regista francese Catherine Corsini, vincitore nel 2015 a Locarno Film Festival; è un'opera che colpisce per la sua forza e il coraggio nel raccontare una intensa storia d'amore tra donne, filmata da una donna. Un lungometraggio solare e maestoso dai toni tragici, una vera e propria odissea emotiva dove la passione sembra bruciare tutto, anche i pregiudizi più tenaci, illuminato da due attrici magnetiche (Cécile de France e Izïa Higelin), immerse totalmente nel loro ruolo.

Il ciclo prosegue la settimana successiva con la pellicola in prima visione Una donna fantastica, vincitrice del premio come miglior film straniero agli Oscar 2018, opera che narra la vita di Marina Vidal, una giovane cameriera e cantante cilena che ha una relazione con un uomo più maturo, Orlando. Una sera, lui ha un malore improvviso, in seguito al quale muore in ospedale. Marina viene coinvolta nell'indagine della polizia sulla morte del compagno in cui la sua identità sessuale verrà svelata: in realtà si chiama Daniel ed è un transgender. Il ritratto che fa il regista Sebastián Lelio di Marina è quello di una donna che si scopre lentamente, che mantiene ben salde e sigillate le sue idee e le sue scelte comprendendo che pochi sarebbero davvero disposti a capirne il senso.

Il ciclo si conclude con Girl, film vincitore nel 2018 del Queer Palm al festival di Cannes ispirato ad una storia vera. Lara, la protagonista, è una adolescente con la passione della danza. È stata ammessa ad una prestigiosa scuola di ballo, lavora duramente per raggiungere gli alti standard fissati, ma nonostante tutti gli sforzi il suo corpo sembra ribellarsi, questo perché Lara è nata ragazzo. Segue delle terapie per il cambio di sesso ed è appoggiata nelle sue scelte da un padre amorevole, ma la medicina non va di pari passo con il suo desiderio di diventare ragazza.

A seguire in seconda serata, tre documentari in prima visione assoluta: Pat Rocco - La liberazione del nudo, racconto della vita del regista Pat Rocco, pioniere del cinema erotico gay, 'Rebel Dykes - Le indomabili londinesi', uno squarcio sull'incontro della cultura femminista e Punk nella Londra degli anni '80 e '90 e 'Always Amber - La fluidità dell'anima' racconto di un'intera generazione queer che rivendica per sé un'identità fluida, libera e moderna.

Ecco nel dettaglio la programmazione del ciclo Pride

Lunedì 19 Giugno

Bliss - Attimi di piacere del 2021 di Henrika Kull in prima visione assoluta

In seconda serata la docu-serie Planet Sex con Cara Delevingne in prima visione assoluta, episodio dal titolo Non solo etero.

Lunedì 26 Giugno

Una donna fantastica" del 2017 di Sebastián Lelio in prima visione

In seconda serata = docu-serie "Planet Sex con Cara Delevingne" in prima visione assoluta, episodio dal titolo Parliamo di genere

Lunedì 3 luglio

Beetwen Us del 2023 di Jude Bauman in prima visione assoluta.

In seconda serata Pat Rocco - La liberazione del nudo del 2021 di Morris Chapdelaine e Bob Christie in prima visione assoluta.

Lunedì 10 luglio

Summertime - La belle saison del 2015 di Catherine Corsini in prima visione assoluta.

In seconda serata Rebel Dykes - Le indomabili londinesi del 2021 di Harri Shanahan e Siân A. Williams in prima visione assoluta;

Lunedì 17 luglio