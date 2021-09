Pretty Woman, Willem Dafoe nei panni di Julia Roberts: il video deepfake è... inquietante

Pretty Woman è una delle commedie romantiche di maggior successo di tutti i tempi e, fino alla recente realizzazione di un video deepfake che vede come protagonista Willem Dafoe, nessuno avrebbe mai potuto pensare che qualcuno avrebbe potuto rimpiazzare Julia Roberts nei panni di Vivian Ward, la prostituta dal cuore d'oro.

Willem nei panni di Vivian potrebbe essere il video deepfake più inquietante di tutti i tempi e la performance della Roberts, che ha vinto un Golden Globe ed è stata nominata per un Oscar per il ruolo, viene completamente eclissata dal genio recitativo di un Dafoe virtuale, almeno secondo i commenti di alcuni utenti su Twitter.

"Il film è molto meglio con Willem secondo me. Non che ci sia qualcosa di sbagliato in Julia eh, ci mancherebbe." Ha twittato @Lili. "Sei il vincitore di Internet nel 2021. Erano mesi che non ridevo così tanto. Grazie. E qualcuno dica a Dafoe che lo stanno cercando per il sequel!" Ha commentato un altro.

Altri utenti del social network di Jack Dorsey, invece, sostengono che questa non sia altro che la prova inconfutabile che la scienza e la tecnologia sono andate troppo oltre ormai e che l'uomo dovrebbe distruggere tutti i computer e andare a vivere nei boschi. In ogni caso, questo non significa che Dafoe non sarebbe stato semplicemente fantastico in Pretty Woman: adesso abbiamo la prova.