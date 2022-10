Pretty Little Liars: The Perfectionists, su Prime Video in streaming da oggi

The Perfectionists, l'atteso spinoff di Pretty Little Liars, arriva su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 14 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Nella cittadina di Beacon Heights tutti aspirano alla perfezione e per farlo ciascuno tenta di nascondere i propri segreti. Claire Hotchkiss è colei che impone standard altissimi alla cittadina e ai suoi abitanti, anche se suo figlio, Nolan, non è per nulla ben visto a causa delle sue continue persecuzioni e umiliazioni inflitte a molti frequentatori del luogo. Quando il ragazzo verrà assassinato tutti sembrerebbero avere un movente.

Tra i protagonisti troviamo Graeme Thomas King nel ruolo di Jeremy, un giovane e brillante scienziato che lavora presso le Hotchkiss Technologies di Beacon Heights e nasconde uno sconvolgente segreto, Kelly Rutherford nei panni di Claire Hotchkiss, matriarca della famiglia Hotchkiss e co-fondatrice col marito delle Industrie Hotchkiss Industries e della Beacon Heights University, Hayley Erin, Sofia Carson, le già citate Sasha Pieterse e Janel Parrish, Sydney Park ed Eli Brown nel ruolo di Dylan.