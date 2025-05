Il prete brasiliano che ha stregato i social: chi è il “Don Fascino” di San Pietro

Non è un attore né un influencer, ma un sacerdote vero. Eppure, da quando è stato ripreso in piazza San Pietro, il web non parla d'altro: chi è davvero padre Jefferson Merighetti, il bellissimo prete brasiliano?

Durante le giornate del Conclave che hanno portato all'elezione di Papa Leone XIV, c'è qualcuno che ha rubato la scena perfino alla fumata bianca. Non un cardinale, non un vescovo, ma un semplice sacerdote che è diventato virale in rete per motivi ben lontani dalla teologia. Un video girato tra la folla di piazza San Pietro mostra un uomo in abito talare nero con lo stile e il portamento da protagonista di una serie tv. Bastano pochi secondi, un sorriso smagliante e uno sguardo profondo e il web esplode.

Il prete brasiliano che sembra uscito da una serie tv

Andrew Scott in Fleabag

Chi ha visto Fleabag lo sa, i preti possono essere sexy. E a piazza San Pietro a Roma qualcuno ha fatto concorrenza a Andrew Scott: si chiama padre Jefferson Merighetti, ha origini brasiliane e un look da copertina. Barba curata, occhiali all'ultimo grido, capelli scuri e pelle ambrata.

Il video - subito diventato virale - lo ritrae mentre parla con disinvoltura tra la gente, accompagnato da un microfono appuntato al colletto e da gesti misurati da comunicatore esperto. In sottofondo, una voce esalta il suo fascino in portoghese e il suo sorriso conquista anche gli scettici.

Padre Jefferson Merighetti: da Rio a Roma con eleganza (e devozione)

Alcuni utenti pensano sia uno scherzo, altri credono sia un attore travestito. E invece no, è tutto vero, ma non è solo "bello bello in modo assurdo" (cit.): padre Jefferson Merighetti è sacerdote dell'arcidiocesi di São Sebastião a Rio de Janeiro, ha completato un master alla Pontificia Università Gregoriana di Roma e si è specializzato in arte sacra. Una formazione rigorosa, che si accompagna a una presenza scenica che molti definiscono "da star".

Come ogni fenomeno social che si rispetti, anche "Don Fascino" ha un profilo Instagram seguito da migliaia di persone. Tra immagini di vita religiosa e scorci di Roma, spunta una biografia che ha fatto impazzire i fan: "Farei sua viagem diferenciada!". Tradotto: "Renderò il tuo viaggio diverso". E tra cuori, meme e commenti estasiati, pare proprio che abbia già iniziato.