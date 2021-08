Prêt-à-Porter: il film di Robert Altman alla base di una nuova serie

Prêt-à-Porter, il film diretto da Robert Altman arrivato nelle sale nel 1994, sarà la fonte di ispirazione per una nuova serie che verrà sviluppata per Paramount+.

Lo show destinato alla piattaforma di streaming americana verrà prodotto grazie alla collaborazione con Miramax Television.

Il lungometraggio Prêt-à-Porter seguiva sul grande schermo la vita di un gruppo di alcune persone che stanno preparandosi per la settimana della moda in programma a Parigi, dove modelle, stilisti, reporter e fashion editor arrivano per scoprire i trend dell'anno successivo per quanto riguarda la moda.

La serie sarà scritta da Ava Pickett e al centro delle puntate ci sarà un gruppo di giovani che stanno intraprendendo la loro scalata verso il successo, ritrovandosi però ad affrontare crisi di identità, difficoltà e problemi di ogni tipo.

Il cast sarà internazionale, seguendo l'esempio del lungometraggio in cui sono apparse star come Sophia Loren, Kim Basinger, Lauren Bacall, Julia Roberts, Tim Robbins, Forest Whitaker, Katarzyna Figura, Anouk Aimée, François Cluzet, Marcello Mastroianni e Tracey Ullman.