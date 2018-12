Preacher ottiene il rinnovo per una quarta stagione!

Preacher ha ottenuto il rinnovo per una quarta stagione da parte di AMC e lo show con protagonista Dominic Cooper ritornerà quindi nel 2019 per continuare la storia tratta dai fumetti di Garth Ennis e Steve Dillon.

Nella terza stagione la ricerca di Dio di Jesse Custer lo riporta indietro, nel posto che ha evitato per tutta la vita: casa. Jesse, Tulip e Cassidy faranno ritorno ad Angelville, la Piantagione della Louisiana in cui Jesse è stato cresciuto, dove ritroverà vecchie conoscenze e obblighi mortali. Con l'aiuto degli amici - e di qualche nemico - Jesse riuscirà a sfuggire al proprio passato... perché il futuro del mondo dipende da questo.

David Madden, responsabile della programmazione di AMC Networks, ha dichiarato che lo show non ha paragoni sugli schermi e i fan si sono appassionati alla storia di Jesse, Tulip e Cassidy, seguendoli nelle loro avventure, a volte indescrivibili. Il comunicato ha poi proseguito: "Siamo grati nei confronti dei nostri partner alla Sony e di Seth, Evan e Sam per tutto quello che hanno portato in questa serie, che siamo felici di rinnovare per una quarta stagione. Come i superfan di Preacher, non vediamo l'ora di scoprire dove ci porterà questo viaggio".

Nel cast, accanto a Cooper, ci sono anche Ruth Negga, Joseph Gilgun, Ian Coletti, Graham McTavish, Pip Torrens, Julie Ann Emery e Malcolm Barrett.