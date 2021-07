Power Book III: Raising Kanan: una clip esclusiva della serie

Power Book III: Raising Kanan, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è la nuova serie Tv creata da Courtney A. Kemp, terzo capitolo del cosiddetto Power Universe e disponibile dal 18 luglio su STARZPLAY. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione prima del suo debutto

Nella clip in italiano che potete vedere sopra, Kanan sta per entrare nella nuova scuola. La preside prova a convincerlo a fare l'esame di ammissione elencando i pregi dell'Istituto: una piscina, cinque palestre, 12 laboratori scientifici e le scale mobili.

Ambientato nel 1991 nel quartiere South Jamaica, Queens, Raising Kanan è un prequel del franchise originale Power. È un dramma familiare che ruota attorno al raggiungimento della maggiore età di Kanan Stark - mentore, partner e avversario di Ghost e Tommy - che muore sotto una pioggia di proiettili nell'ottavo episodio della penultima stagione di Power. Kanan è il quindicenne figlio unico di Raquel "Raq" Thomas, una spacciatrice di cocaina con una rete emergente di corrieri in tutta la città. Proprio come l'originale Power, Raising Kanan esplora i temi dell'identità e della violenza ma è anche un'immersione profonda nella patologia stessa della famiglia; la dinamica unica, complicata e difficile tra genitore e figlio, madre e padre, fratello e sorella.

Nella serie troviamo Patina Miller (Madam Secretary, la saga The Hunger Games) nei panni di Raquel "Raq" Thomas; Mekai Curtis interpreta il personaggio principale Kanan Stark; il cast include anche Omar Epps (House, Love and Basketball), London Brown (Ballers), Malcolm Mays (Them, Snowfall), Joey Bada$$ (Due estranei), Toby Sandeman (The Royals), Shanley Caswell (L'evocazione - The Conjuring), Lovie Simone (Il rito delle streghe) e Quincy Brown (Dope).

Power Book III: Raising Kanan è il terzo capitolo della serie in espansione dell'Universo Power. Il prequel riporta gli spettatori agli anni '90 e alla giovinezza dell'ormai defunto personaggio iconico di Power Kanan Stark. Sascha Penn è il creatore e showrunner ed è produttore esecutivo insieme a Curtis Jackson e Courtney A. Kemp.

Le serie dell'Universo Power sono prodotte dalla creatrice e showrunner di Power Courtney A. Kemp attraverso la sua società di produzione End of Episode e attraverso il suo accordo generale con Lionsgate Television; è prodotta anche da Curtis "50 Cent" Jackson con la sua G-Unit Film and Television e Mark Canton con la Atmosphere Entertainment MM. Chris Selak e Danielle De Jesus di End of Episode con Shana Stein e Bart Wenrich sono i produttori esecutivi.