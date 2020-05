Povia: battuta sui gay a Vieni da me e Caterina Balivo si infuria: "Non fa ridere" (VIDEO)

Una battuta sui gay di Povia, davvero infelice, in diretta a Vieni da me, ha scatenato le ire di Caterina Balivo che non ha saputo trattenersi e ha risposto a tono al cantante milanese.

Achille Lauro gli direbbe che ci è cascato di nuovo, e infatti, dopo l'ormai famoso caso di "Luca era gay e adesso sta con lei", e dopo altre esternazioni nella stessa direzione, Povia ne ha detta un'altra delle sue. La contesa è sempre la stessa: gay contro maschi alfa delle caverne, perchè evidentemente nel mondo popolato dal cantautore (et similia) qualunque individuo dotato di un pene esiste solo all'interno delle due categorie. A cui oggi però se ne aggiunge una nuova, dai confini più sfumati: il gay mancato.

"Amo le pulizie, sono proprio un fissato con questo. Lo so, sono un gay mancato!": ecco la frase incriminata, pronunciata incautamente nel primo pomeriggio di Rai1, che non solo ha fatto immediatamente il solito giro sui social, ma ha mandato su tutte le furie la conduttrice, che, appellandosi a tutta la diplomazia, non ha potuto passare oltre senza colpo ferire.

Caterina Balivo vs Povia pic.twitter.com/1TXv8d9oVO — Trash Italiano (@trash_italiano) May 6, 2020

"Hai detto un'altra cretinata delle tue, Povia! Cretinata diciamo che è la parola più televisiva che si possa dire. Se fossi a casa ti direi tutt'altro [...] Questa è una battuta che non fa ridere nessuno, fa solo arrabbiare. Fa ridere te, forse. Cioè, se tu lo dici a tua figlia, tua figlia si arrabbia perché dice: papà ma dove vivi?" è la risposta di Caterina Balivo. Sostenuta da quanti, tra gli utenti sui social, rincarano la dose e definiscono quelli del cantante "pensieri da Medioevo".

Povia però non ci sta, e in chiusura di collegamento con Vieni da me protesta: "La state facendo tragica! Ma che ho detto di male? volete farmi passare per scemo!".