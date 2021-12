Positivə - 40 anni di HIV in Italia, il documentario in streaming su Nexo+

Positivə - 40 anni di HIV in Italia, il documentario indipendente che in chiave pop accende i riflettori su una nuova generazione di persone HIV+ che non vuole più nascondersi, sbarca oggi in streaming su Nexo+ fino al 5 dicembre!

Un viaggio in macchina verso il mare tra quattro sconosciuti, tutti under 40, tutti HIV+, per scoprire le loro vite e raccontare a volto e cuore scoperti cosa significhi avere l'HIV oggi, in un'epoca che vede possibile convivere con il virus e condurre vite normali ma che vede ancora le persone infette vittime di un enorme stigma sociale. Il documentario arriverà in esclusiva sulla piattaforma in streaming Nexo+ (nexoplus.it) al prezzo speciale di 4,99 euro proprio oggi, Giornata Mondiale contro l'AIDS nonché data di un'importante ricorrenza: i 40 anni dall'individuazione del virus. Il film sarà noleggiabile anche nei giorni successivi e fino al 5 dicembre al prezzo di 7,99 euro.

Il lungometraggio, realizzato con la regia del giovane talento Alessandro Redaelli, si immerge, per la prima volta in Italia senza censure su volti e voci, nelle vite di una mamma milanese e di un papà pistoiese, entrambi eterosessuali, di una ragazza transgender e di un ragazzo omosessuale per far emergere, con linguaggi freschi e leggeri, il gap di comunicazione che si è generato negli ultimi decenni, portando un'intera generazione di giovani a conoscere poco o nulla di un virus che oggi colpisce oltre 130.000 italiani. Così come delle moderne terapie in grado di azzerarne gli effetti e impedirne il contagio.

Positivə, realizzato dalle case di produzione Peekaboo e UAU e scritto da Elena Comoglio, Francesco Maddaloni e Ruggero Melis, conserva nel suo immaginario il ricordo della narrazione sul virus negli anni '90 come appannaggio di omosessuali e tossicodipendenti, ma i rivolge anche ad un pubblico di giovanissimi, che dell'HIV non ha alcuna memoria. Ad intervallare l'osservazione della quotidianità dei protagonisti e i loro scambi durante il viaggio, compaiono materiali inediti tratti dagli archivi delle associazioni che hanno combattuto il diffondersi dell'HIV tra gli anni '80 e '90 in prima linea, come ANLAIDS e ASA, e le testimonianze di personaggi e attivisti che hanno fatto la storia di questa malattia, quali Oliviero Toscani, Jo squillo e Loredana Berté.

Oltre a loro il finalista del Premio Strega Jonathan Bazzi, dichiaratamente HIV+, Rosaria Iardino, la ragazza baciata sulla bocca dall'immunologo Fernando Aiuti in una storica fotografia del '91 che ha cambiato la percezione dell'AIDS, e l'infettivologo Massimo Cernuschi del San Raffaele di Milano, impegnato nello studio della malattia fin dai primi anni di diffusione sul territorio nazionale.